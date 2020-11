Chetumal, 6 de noviembre.- Con cuestionamientos por el manejo de recursos no sólo de la cuenta pública 2018, sino por lo que se hizo con el dinero público en la anterior administración estatal, recibieron al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Luis Torres Yanes, al acudir a comparecer como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Fue el diputado del Partido del Trabajo (PT), Roberto Erales Jiménez, quien planteó las preguntas más directas sobre el trabajo del ex presidente municipal de Othón P. Blanco e incluso le pidió explicaciones sobre la recuperación de recursos por un monto de cinco mil millones de pesos reclamados de la administración pasada.

“¿Cuáles son los proyectos productivos del campo para zonas indígenas, para las zona rural maya? Y sobre las demandas de funcionarios de la pasada administración quienes defraudaron a campesinos. ¿Qué avances hay al respecto? ¿Todo quedará en la impunidad? ¿Cuál es el cambio en el campo y en la pesca? Desde el inicio, el Ejecutivo planteó ‘el que la hace la paga’ y no hemos visto resultados tangibles. No hemos visto resultados sobre los recursos que fueron robados al erario en la pasada administración”, cuestionó.

El funcionario estatal respondió que las inversiones van enfocadas a esos municipios de la zona maya, en la apicultura, en el autoconsumo y reviró con los apoyos al campo como la entrega de semilla de frijol y el maíz entregado para autoconsumo.

Reiteró que al actual diputado Pedro Pérez, como encargado de esa dependencia, le tocó el arranque en la investigación.

“A nosotros nos tocó algunas complementaciones y es un proceso que lleva diferentes etapas, se va realizando, seguramente cuando comparezca el fiscal irá informando. A nosotros nos solicitan dar la información, acceder a algunos archivos que es lo que nos toca hacer. Lamento no poder dar más información al respecto”, dijo.

Durante la comparecencia, Torres Yanes informó sobre el uso de recursos estatales y federales en diversos programas como “Peso por Peso” con una inversión de 17 millones 982 mil pesos para ramos como ganadería, agricultura y especies menores. El programa de “Concurrencia con las Entidades Federativas” aplicó 52 millones 856 mil pesos; en el “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, se emplearon 32 millones 930 mil pesos.

Cuestionaron al funcionario las diputadas Linda Cobos y Ana Pamplona, así como el diputado Pedro Pérez, pero también hizo uso de la palabra Raúl Cáceres Urban, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de Quintana Roo, quien acudió invitado por la diputada Cobos.

Incluso, al representante del Comité se le dio el uso de la palabra y cuestionó la manera en que se han llevado a cabo las comparecencias.

“De manera general he visto las comparecencias. Me parece que la comparecencia debería también focalizarse al presupuesto basado en resultados. Se han hecho esfuerzos interesantes en la secretaría de Finanzas para que todos los entes tengan ese presupuesto de manera segregada, sería bueno concentrarse ahí porque ahí están las metas cumplidas del presupuesto. Me parece corto el esfuerzo que se hace” señaló.