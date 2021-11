CHETUMAL, 22 Noviembre (Infoqroo).- Los alrededor de 300 prestadores de servicios turísticos de Mahahual que dependen de esta actividad continúan padeciendo la falta de visitantes, a pesar de la llegada de cruceros, pues sus ocupantes no llegan, dijo la autoridad de esa localidad, Pedro Marcial Rodríguez Cobos.

En entrevista, detalló que han desarrollado mesas de trabajo con las Secretarías de Turismo y de Gobierno.

Asimismo, con los directivos del puerto y los prestadores de servicios, para alcanzar acuerdos que permitan una derrama económica en el destino, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.

“Es un gran problema, primero ellos, luego nosotros y el asunto no era así, se supone que cuando se hizo el muelle era para la comunidad de Mahahual para que esto despegue, pero aquí los que han despegado no somos nosotros”, reprochó.

Indicó que ya son cinco meses de la llegada del primer crucero, pero hasta el momento no han visto a ningún crucerista en el pueblo de Mahahual.

Ello, alegó, por el monopolio que el consorcio de esta terminal marítima mantiene, y que impide que los turistas que arriban puedan visitar el poblado y dejen una derrama económica en el lugar.

Refirió son 70 hoteles, 100 restaurantes, 120 vendedores ambulantes, así como los vendedores fijos y semifijos quienes dependen directamente de la actividad turística y conscientes de la nueva normalidad y de los protocolos sanitarios se han vacunado y capacitado en materia de COVID-19, para que al final a los cruceristas no se les permita llegar a la zona.

Destacó que, aunque existen voces de tomar medidas más enérgicas, le ha apostado siempre al diálogo y a evitar confrontaciones por lo cual seguirán insistiendo ante el ejecutivo estatal y los concesionarios para que esos viajeros lleguen al poblado.