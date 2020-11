Chetumal 17 de Noviembre.- Familiares y amigos del señor Honorio Chan Hau, interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, pidieron a las autoridades justicia, pues afirman que el delito por el cual fue sentenciado fue “fabricado”.

Poco después del mediodía, los manifestantes se reunieron en el juzgado ubicado a un costado del Cereso de Chetumal, donde realizaron una manifestación pacífica para pedir el arraigo domiciliario o la libertad de Chan Hau, pues consideraron que sus familiares le acusaron de un delito que no cometió y ahora purgará una condena de 31 años, de los cuales ya cumplió 10 años privado de su libertad.

Dieron a conocer que Honorio Chan primero fue acusado de violencia familiar y, después de 10 años, le juzgaron por violación en agravio de sus hijos menores de edad. Sin embargo, consideraron que en el procedimiento hubo irregularidades.

“El motivo es que el compañero Honorio es inocente, se ha comprobado con la abogada que está llevando el caso y con sus hijos aquí presentes. Nosotros pedimos justicia porque la demanda fue ‘fabricada’”, apunto María Elena Carrillo, conocida del sentenciado.

Sus familiares, dieron a conocer que el sentenciado hoy en día está enfermo, ha perdido la memoria y lleva varios meses sin comer, pues cayó en depresión y tuvo una infección. Además, acusaron que no tiene atención de un geriatra.

Por su parte, Elena López Mendoza, quien es perito particular, dio a conocer que hace dos años evaluó los videos del caso y coincidió en que hubo diversas irregularidades, por lo que pidió evaluar a la hija del sentenciado, pero que no le permitieron para no “revictimizarla”.