Chetumal, 13 Octubre.- “México no es ajeno al trabajo democrático de las coaliciones, al contrario, podemos tomar como referente que desde que surgieron fuerzas políticas izquierdistas en un presidencialismo hegemónico, hubo alianzas, o desde antes en el México revolucionario, cuando Madero las buscó durante el porfiriato, o cuando en nuestro estado vimos por vez primera una entre partidos”, dijo Mayra San Román Carrillo Medina.

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Mayra San Román Carrillo Medina destacó la importancia de esos acuerdos en la inauguración virtual del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Coaliciones Electorales en América Latina, a realizarse del 12 al 15 de octubre del presente año.

El evento, añadió un comunicado del propio Ieqroo, es realizado en coordinación con la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C. (Somee), Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Universidad de Quintana Roo (Uqroo) y el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, Delegación Quintana Roo (Inesap-Q.Roo).

Dicho evento contó con la participación de la Presidenta del Consejo Directivo de la Somee, Angélica Cazarín Martínez; el Rector de la Uqroo, Francisco López Mena y el Consejero Electoral del Ieqroo Jorge Armando Poot Pech, entre otras personalidades.

En su mensaje, la Presidenta del Consejo Directivo de la Somee, Angélica Cazarín Martínez, hizo una breve remembranza de los distintos eventos a desarrollarse, durante los cuatro días de actividades de este congreso.

Por su parte, Mayra San Román Carrillo Medina, al abundar en su mensaje, señaló que el trabajo de este Congreso, es analizar la política comparada para reflexionar en nuestros procesos electorales nacionales con ejemplos en América Latina y el Caribe.

Estudiarán cómo nacen y mueren los partidos, cuáles son sus retos en un sistema de partidos degradado en el Siglo XXI, en donde podrán diseccionar nuevas y mejores prácticas metodológicas para estudios electorales profundos y con tesis fundadas.

“Examinaremos la aplicación de los mecanismos de democracia participativa, encuestas, cabildeo y marketing político en y sin coaliciones dentro de nuestra comunidad latinoamericana. pero, sobre todo, podremos tomar consideraciones en temas de actualidad como la ciudadanía digital, la polarización de redes sociales y voto electrónico, para no solo aprender, sino para experimentar”, expresó.

Para concluir, San Román Carrillo Medina, señaló que la intención de este congreso internacional es revivir los temas de las agendas políticas pendientes de México y las naciones de América, porque la confianza y la credibilidad en un mundo cada vez más conectado se vuelve más difícil de construir en política, en donde se llevarán las consideraciones académicas al plano de la acción pública, porque lo que este Congreso quiere, es no solo formar criterio, sino ser testigo de su impacto.

Al hacer el uso de la voz, Francisco López Mena, señaló que este encuentro sin duda engalana la celebración del 30 Aniversario de la vida académica de la Universidad que, ha sido pieza clave en el desarrollo de Quintana Roo, la región y el país.

También indicó que, en América Latina, hay procesos que avanzan a distintos ritmos y consolidan estructuras sólidas en el tránsito pacífico de los gobiernos a través del voto popular.

“En México, por ejemplo, hemos logrado avanzar en esquemas como lo son las candidaturas independientes, gobiernos de coalición, la paridad horizontal y vertical de género, así como de la reelección, sin embargo, existen asignaturas pendientes de la democracia, como lo es la alternancia política”, dijo.

El rector apuntó que Quintana Roo, en sus cuatro décadas de existencia como estado libre y soberano, experimenta por vez primera la alternancia política gracias al fortalecimiento de estructuras electorales que han garantizado el mandato popular.

Por su parte, el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, señaló que las coaliciones electorales en América Latina, son justamente un tema interesante y necesario a analizar, toda vez que acaban de ser parte de los comicios más grande en la historia de México.

En ellos, destacó, tuvimos la oportunidad de presenciar avances en favor de los derechos político electorales de la ciudadanía, en donde las autoridades electorales de gran parte del país se pronunciaron en materia de representación de los grupos vulnerables que atañen a su demarcación territorial.

Dijo que vieron cambios radicales en la promoción de las campañas en las candidaturas, así como una ciudadanía que, por el mismo distanciamiento social, estuvo más a merced de las redes sociales para conocer las propuestas de sus candidatos.

Sin embargo, este Congreso Internacional es un gran espacio para realizar un primer balance, que además de ponernos a reflexionar, nos permite elegir metas a alcanzar, desde los organismos aquí presentes y quienes sintonizan este evento.

La conferencia inaugural de este primer día de actividades, la inició el ponente de la Faculty of Social Sciences School of Politics and International Relations at University of Nottingham, Fernando Casal, con el tema: “La democracia representativa en el Siglo XXI: enfermedad y posibles remedios”. El moderador fue el Secretario de Organización de la Somee, Ricardo de la Peña.

Posteriormente, tocó el turno al experto de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona, España Mariano Torcal, con la conferencia “La polarización política hoy: causas y sus consecuencias”. La moderadora fue la Secretaria General del Consejo Directivo de la Somee, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa. (Infoqroo)