Chetumal, 16 Junio.- La denuncia interpuesta en contra del padre de la Comisionada estatal de Atención a Víctimas de Delito de Quintana Roo (Ceaveqroo), Karla Rivero – Carlos R.G., no presenta avances denunció la víctima del agresor, de quien incluso hay vídeos del último ataque presuntamente perpetrado.

S. L. habría sido víctima de agresiones por parte de su entonces pareja sentimental el 2 de junio pasado, en hechos que fueron captados por una cámara de vigilancia y evidenciados en redes sociales.

El vídeo permite observar a “Carlos” jalar de los cabellos a su víctima, para luego golpearla con el puño cerrado y tirar al suelo a la mujer, donde continúa con las agresiones.

Ante estos hechos la presunta agraviada interpuso la querella ante el Ministerio Público (MP), pero asegura que hasta el momento no ha recibido apoyo de tal institución.

Lo único ha sido una consulta médica con el fin de que desistiera de la denuncia, como ocurrió en febrero pasado cuando alega haber sido víctima de una agresión similar.

“Desde el día en que sufrí la agresión de manera directa e indirecta he sido re victimizada, pues por las circunstancias del caso me vi en la necesidad de ponerlo en diversos medios de comunicación al no ser escuchada por las autoridades”, comentó la presunta víctima.

Paralelamente, la Ceaveqroo emitió un comunicado a través del cual reiteró su apoyo a quienes han sido objeto de daño. Pero la auto señalada víctima reiteró en conferencia de prensa que no exige la destitución de la titular de la Ceaveqroo, solamente justicia porque a su juicio ha habido “proteccionismo” y hasta posible tráfico de influencias de las autoridades involucradas en el deslinde de responsabilidades.

E incluso señaló que varias personas del ámbito político la han denostado por pedir que se haga justicia e insistió en que no pide “la cabeza” de Karla Rivero, sino solo justicia.

Además S. S. L. responsabilizó a su agresor y familia por cualquier represalia y daños a su integridad, familia y propiedades, pues vive con temor, toda vez que ha recibido, de manera indirecta, amenazas. (Infoqroo)