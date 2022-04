Chetumal, 03 de abril 2022.- Con señalamientos hacia candidatos y partidos políticos, en los primeros minutos de este domingo, de manera presencial y sobre todo a través de las redes sociales. Quintana Roo inició su proceso electoral en el que tres mujeres y dos hombres se disputarán la gubernatura de la entidad, además de que también se renovarán las 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 de representación proporcional que integrarán la XVII legislatura local.

A través de un video que compartió en las redes sociales, la candidata de la alianza Va por Quintana Roo, (PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo), Laura Fernández Piña , inició campaña cuestionando los resultados que en materia de seguridad. servicios, economía , y en todos los rubros dejó la también candidata al mismo cargo por la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM -Fuerza Por México), María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, Mara Lezama.

La también diputada federal con licencia, dedicó su inicio de campaña a Mara Lezama, llamando a la población a no dejarse engañar, pues es “Mara es la niña verde”.

La abanderada por Morena, Mara Lezama, aseguró que “juntas y juntos recuperaremos la grandeza de nuestra tierra, para que nadie se quede atrás”.

En un video que difundió en sus redes sociales, la presidenta municipal de Benito Juárez, con licencia, señaló que siempre ha sido una luchadora social toda su vida; primero desde la sociedad civil y, ahora, en el servicio público, siguiendo los principios de ya sabes quien: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Hoy juntas y juntos vamos por un nuevo reto, que la transformación y la esperanza llegue a Quintana Roo para recuperar la grandeza de nuestra tierra, porque nadie se puede quedar atrás.

Leslie Angelina Hendricks Rubio, candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también inició campaña de manera virtual .

La también ex rectora de la Universidad Tecnológica, dijo “Hoy Quintana Roo está en pie de lucha, librando una nueva batalla por la unidad, la libertad y la defensa de nuestra democracia. Una batalla contra la división, el resentimiento, el odio entre hermanas y hermanos.

En un aparente mensaje a la candidata de Morena y el gobernador Carlos Joaquín González agregó “Una batalla con la falsa transformación y el cambio que nunca llegó”.

El primer candidato en iniciar campaña presencial fue el abanderado por Movimiento Ciudadano, el senador con licencia José Luis Pech Várguez, al encabezar, acompañado por los 15 candidatos a diputados , una caravana que inició en la sede del partido y culminó en la explanada del Palacio de Gobierno.

El legislador federal encabezó una caravana acompañado por más de 300 simpatizantes, e hizo un llamado a detener a los políticos rapaces encabezados por el “Niño verde”, que intentan quedarse con el gobierno de Quintana Roo.

En un mensaje que emitió ante el Palacio de Gobierno del estado, Pech Várguez destacó que hoy toca luchar para hacer frente a esos personajes nacionales y locales que coludidos con los principales partidos políticos, han hecho de Quintana Roo un botín propio, y de esa forma recuperar la capacidad de darnos buen gobierno, un gobierno decente.

Por su parte, candidato por el partido Movimiento Auténtico Social ( MÁS), Nivardo Mena, inició actividades proselitistas en el municipio de Cozumel

El ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, dijo “Quintanarroenses, hoy tres de abril inicia un gran sueño, el sueño del pueblo. Hoy hierve nuestra sangre porque corre el anhelo y el deseo de un verdadero cambio; que nuestra familia sea protegida”, dijo, tras pedir el voto ciudadano para la jornada electoral del próximo cinco de junio.