Chetumal, 9 de septiembre.- En el estado de Quintana Roo se han registrado siete casos de COVID-19 entre docentes, durante el inicio del ciclo escolar 2021-2022, sin embargo, no ha habido la necesidad de cerrar planteles.

Sergio Acosta Manzanero, presidente de la Asociación de Padres de Familia en la entidad, indicó que incluso en dos de los casos, los profesores no se presentaron al reinicio del ciclo escolar ante la sospecha de COVID-19, mientras que los cinco restantes fueron identificados y aislados de manera oportuna, por lo que no hubo contacto con los alumnos.

“Todos han sido personal docente y administrativo, gente que se contagió antes del ciclo escolar y que cuando inició detectaron los síntomas y no acudieron a los planteles. Hasta el momento no hemos tenido la necesidad de cerrar ningún grupo debido a que no hemos tenido contacto”, dijo.