Chetumal, 22 de Julio 2022.- La Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo (SEOP) únicamente cumplió de manera parcial la reforestación de los poco más de 80 árboles talados indebidamente, durante una obra en la Bahía de Chetumal, informó el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) en la entidad, Miguel Nadal Novelo.

Dijo que después de la tala de árboles en la Bahía de Chetumal, tras su remodelación, la PPA inició procesos administrativos para emitir las sanciones correspondientes en contra de los presuntos responsables.

Una de las sanciones aplicadas fue la reforestación de los espacios, y al respecto indicó que de acuerdo con la última información que tenían, alrededor de un 40 por ciento de los 81 árboles talados aún faltaban por reforestarse, aunque aclaró que al ser un procedimiento administrativo que se sigue, no concluye pese al fin de la administración, e incluso aseveró podría existir una reincidencia en caso de incumplimiento.

“Lo que es cierto es que no todos se pueden replantar en el mismo lugar porque esto afectaría a la misma obra, entonces a razón de ello es que se están viendo zonas donde se van a reforestar estos árboles y no necesariamente serán en el Bulevar Bahía”, afirmó.

Además de la sanción pendiente por cubrir con la PPA, la SEOP aún adeuda el pago de otra multa impuesta por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, por la cantidad de 371 mil pesos, y que en ambos casos su titular ha dicho que no pagará, argumentando que los procedimientos están infundados, a pesar que siguen su curso y es muy probable que sean heredados a la siguiente administración estatal.

Nadal Novelo dijo que la obra aún no concluye, por tal motivo no puede darse por finiquitado el cumplimiento de las sanciones interpuestas, pues se verificará el cumplimiento hasta que la obra sea entregada, y de no hacerlo, reitero que pudiera registrarse una nueva sanción.