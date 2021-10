Chetumal, 6 Octubre.- Los Servicios Estatales de Salud (SESA) de Quintana Roo proporcionan servicios para la detección oportuna y el diagnóstico del cáncer de mama y cervicouterino, y este mes de octubre invitan a las mujeres a realizarse sus estudios correspondientes, informó la Secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

En un comunicado, añadió que en este mes utilizan el lema “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 2021” con el hashtag #ContraEICáncerYoActúo, a fin de promover la detección oportuna de esta enfermedad.

Al respecto, invitó a la población femenina a que acuda a su chequeo médico para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama y de cuello uterino que conforman las líneas de acción del Programa de Cáncer de la Mujer, para disminuir los riesgos del desarrollo de estas enfermedades y sus complicaciones en la salud que pueden ser mortales.

En este sentido informó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en México el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino ocupan la primera y segunda causa de muerte por tumores malignos en las mujeres de 25 años y más.

Refirió que la pandemia por COVID-19 ha impactado en la disminución de las detecciones del Programa de Cáncer de la Mujer por el bajo número de consultas externas registradas en las unidades de salud ante el temor de las usuarias al contagio.

En este sentido, destacó que los servicios de prevención de estas enfermedades han prevalecido activos, en las unidades de salud del primer nivel de la SESA, y trabajan conforme a los protocolos de prevención, además de que pueden agendar las citas vía telefónica, o por WhatsApp.

Detalló que la edad de la mujer determina la detección a ofertar, por tanto, a las mujeres de 25 a 34 años les corresponde la citología (Papanicolaou), al grupo de 35 a 64 años la prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH), a las de 25 a 39 años la exploración clínica de mama, en tanto a las de 40 a 69, la mastografía.

Aguirre Crespo recordó que los centros de salud urbanos y rurales del estado ofertan de manera permanente las detecciones del Programa de Cáncer de la Mujer, específicamente las citologías, pruebas de virus de papiloma humano y las exploraciones mamarias, al igual que la referencia para la toma de mastografía sin costo alguno para las usuarias sin derechohabiencia.

También, subrayó, que estos servicios son permanentes y sin costo para las usuarias sin derechohabiencia en los 10 módulos rosa activos, en centros de salud urbanos (CSU) y hospitales, donde pueden agendar una cita vía telefónica, o por WhatsApp.

De acuerdo con información que proporcionó, una cita puede programarse en los módulos de Chetumal de lunes a viernes al 983 15 72861 (del CSU No.1) de 08:00 a 12:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas; al 983 18 13266 (CSU No 6) de 08:00 a 14:30 horas; en tanto al 983 12 65075 (CSU Las Américas) la atención es de 08:00 a 15:30 horas y los sábados y domingos, de 08:00 a 18:00 horas.

En Cancún, de lunes a viernes, el servicio es al 998 33 54519 (CSU No. 16) de 08:00 a 12:30 horas, al 983 83 15715 (CSU No. 1) de 07:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y al 998 20 46696 (CSU No. 10) de 08:00 a 13:00 horas.

En los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos el teléfono para agendar las citas es el 983 18 19767. En los CSU 1 y 2 de Felipe Carrillo Puerto la atención es de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas y en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto de 08:00 a 14:30 horas, mientras que, en el Hospital Integral de José María Morelos, la atención es de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Asimismo, la atención es de lunes a viernes en el Hospital Integral de Kantunilkín de 08:00 a 14:00 horas al 984 13 63581 y en el Hospital Integral de José María Morelos de 08:00 a 14:30 horas al 983 18 19767, en tanto en el Hospital General de Playa del Carmen el servicio es en días sábados y domingo de 8 a 17:30 horas al 984 20 61690 extensión 36508. (Infoqroo)