Chetumal, 29 de Agosto 2022.- Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Quintana Roo se sumaron a la manifestación a nivel nacional, en la que piden mejorar sus condiciones laborales, y equipo de trabajo.

El Secretario general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Semarnat en Quintana Roo, Josué Jesús Rodríguez Vaca, detalló que hoy realizaron este paro de labores en el país, en la búsqueda del respeto a las condiciones generales de trabajo, prestaciones y renivelación de la base trabajadora.

El representante sindical explicó que con esta movilización a nivel nacional, esperan que las oficinas centrales abran el diálogo con el Comité Ejecutivo Nacional, para poder alcanzar un punto medio en beneficio de los 243 trabajadores afectados del sector medio ambiental de Quintana Roo, 29 de ellos de la Semarnat.

Entre las peticiones están la dotación de mobiliario, equipo de trabajo, papelería, mantenimiento, compostura de vehículos y renovación del parque vehicular ya que la dependencia solo cuenta con tres vehículos en Chetumal para realizar sus funciones, cuando requieren al menos unas 10 unidades.

Para el caso de las prestaciones la demanda es que se dé la totalidad de estas como lo son el apoyo en lentes y estímulos.

En tanto que lo que respecta renivelación, esta es a raíz de que en el caso particular de la Semarnat, es que los trabajadores que han concluido sus estudios profesionales no han accedido al nivel ocho, desde hace tres años, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no les autoriza una mejora de estatus, desde hace ocho años.

“Se les ha negado y es el esfuerzo de cada trabajador profesionista que tenga ese nivel, el nivel es económico, que puedan ascender pues tenemos el nivel 6 que es el más bajo”, apuntó. (Infoqroo)