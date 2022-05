Chetumal, 6 de Mayo 2022.- Integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en Chetumal se sumarían a la manifestación convocada a nivel nacional por esa central, de no llegar a un acuerdo con la empresa Teléfonos de México (Telmex) en la revisión de su contrato colectivo de trabajo.

Una ficha informativa de los inconformes explicó que los trabajadores recibieron parte de las pláticas realizadas a nivel nacional que iniciaron desde el miércoles 4 de mayo pasado, entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en coordinación con las comisiones revisoras, los delegados de la Sección Matriz y los Comités Ejecutivos Locales.

Dieron a conocer que el lunes 9 de mayo próximo retomarán las negociaciones para buscar una solución en principio a la Revisión Contractual 2022-2024; donde también, la autoridad ofreció atender los temas relativos a los dos emplazamientos restantes y de no llegar a un acuerdo, se irán a huelga.

El Secretario general de la sección 116 de telefonistas en Chetumal, Rubén Rivas Miranda, dijo que dentro de la revisión contractual de Telmex, será discutido un aumento salarial, ya que la empresa quiere generar una división entre el personal jubilado y activo al proponer un aumento salarial del tres por ciento a los jubilados y de un cuatro por ciento para quienes siguen laborando.

“Al final es un derecho, pero no es el fin, nosotros no queremos la huelga, pero si no nos queda otra herramienta, la vamos a utilizar, pero si hay una ventana abierta la vamos aprovechar también”, advirtió. (Infoqroo).