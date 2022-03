Chetumal, 10 de Marzo 2022.- Trabajadores de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se movilizaron este día para demandar a sus autoridades mejorar las condiciones del nosocomio y dejar de robar los recursos que llegan a la entidad.

En declaraciones a los medios, el vocero de los inconformes y delegado sindical de la clínica, Francisco Alvarado Loeza, advirtió que si no les cumplen sus demandas, iniciarán un paro laboral que, empero, no afectará a la derechohabiencia, pues se dijo consciente que de ella dependen.

El líder aseguró que carecen de falta de aire acondicionado, el cual solo beneficia a los directivos de dicha clínica.

Además, según él, los baños están “apestosos”, hay acoso laboral, falta de equipo, de medicamentos, de ropa, quirófanos insalubres.

Advirtió que si no les escuchan sus demandas, tendrá que “pedir” la destitución de las autoridades, desde la encargada, Sonia Elías Coral “que nunca ha venido y el dr. Perales (no precisó su cargo) que es un merolico y no hace nada, puro bla, bla, bla”.

“Ya estamos cansados, porque no tenemos el equipo adecuado, necesitamos que venga gente que quiera trabajar, gente a la que le interese la salud de los derechohabientes y los trabajadores.

“Nosotros enfrentamos insultos de los derechohabientes y ellos escondidos en sus oficinas con aire acondicionado y nosotros trabajando, sudando; el aire no funciona desde hace dos meses”, reprochó para añadir que la autoridad, “ni en cuenta”.

También dijo que ya enviaron varios documentos a oficinas centrales, recibiendo por respuesta que van a tener una supervisión, “pero solo vienen a pasear”.

Alvarado Loeza insistió en que si no les responden, tendrán que hacer un paro laboral, los 600 trabajadores y por mientras, se movilizarán de manera pacífica.

“No vamos a lesionar a los derechohabientes, porque estamos conscientes de que de ellos vivimos, pero si las autoridades no toman cartas, entonces vamos a tomar otras medidas”, reiteró.

Sobre el Director del hospital, Emmanuel Gutiérrez, dijo que ya están cansados “de que nos den mañana, pasado, etc.”.

También dijo que el Director General vino a hacer un recorrido con el Gobernador, Carlos Joaquín González y no ha pasado nada, nada, “hay recurso federal que mandan, pero no llega, se lo roban, hacen la fachada, medio pintan y nada”.

Es una vergüenza que trabajemos así, entendemos a la derechohabiencia, es cierto que vienen y nos insultan, pero no estamos para resolver ese problema, damos atención con lo que tenemos.

“Esto es un ultimátum, hoy vamos a pedir que las autoridades nos reciban y negociar y si no, vamos a realizar un paro laboral y vamos a agarrar la clínica, todos estamos inconformes y somos como 600 trabajadores”, advirtió. (Infoqroo)