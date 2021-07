Chetumal, 18 de julio.- Los trabajos que se llevan al cabo para construir el mirador de Calderitas han ocasionado cierta preocupación entre pequeños restauranteros de la zona, pues a falta de información oficial, no saben cuánto los afectará.

Entre otros, el restaurantero Fernando Balam Cocom, quien desde hace 10 años paga la concesión de un área verde donde hoy se construirá el mirador, manifestó que desconocen el impacto que podrá tener las obras de renovación integral de la imagen urbana de la costera y corredor comercial de Calderitas.

En su caso, admitió que le preocupa es el futuro que pueda tener el área verde por el cual ha pagado desde hace 10 años, y que por falta de recursos no ha podido explotarla.

“Tengo el título de concesión, pero por falta de dinero no he podido desarrollar un proyecto, Ahora me afectan porque ya abrieron y tiraron material, donde van a construir el corredor”, indicó.

El restaurantero y habitante de Calderitas dijo que no se niega a la ejecución de la obra de Calderitas, pero pide que se respeten las concesiones de los habitantes del lugar, y en caso de que no suceda, advirtió que interpondrá una denuncia. (Infoqroo)