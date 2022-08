Chetumal, 22 de Agosto 2022.- La Alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, rechazó que haya existido “mano negra” en la elección de nueva Dirigencia de Morena en Quintana Roo y discrepó de los señalamientos realizados en ese sentido por el líder moral de ese partido y Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta municipal de extracción morenista, subrayó que el cónclave del Consejo Político fue a puerta cerrada, sin acceso a terceros, y la decisión que hoy coloca a su esposo como Secretario de Organización, ocurrió con base al análisis y consenso, que duró alrededor de cuatro horas “de trabajo político”.

“Yo no participé, no metí las manos, me mantuve siempre al margen”, aseguró Martínez Hernández en alusión a los calificativos de López Obrador, quien llamó a su esposo y a los de las alcaldesas de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel “lacras de la política”.

Reiteró que no hubo influyentismo, ni mano negra, en las decisiones tomadas este domingo desde el Consejo Político Estatal de Morena, para designar a quienes hoy integran el nuevo Comité Directivo de este partido en Quintana Roo, y donde su esposo, David Hernández Solís, resultó ungido como Secretario de Organización.

Rechazó igual que hayan existido acuerdos políticos bajo la mesa, y señaló hay un estigma que siempre ha limitado, y hasta relegado, a las parejas de alcaldes y funcionarios, a ocupar un lugar que se han ganado a base de trabajo.

La entrevistada aseguró que David Hernández Solís ha trabajado en esta fuerza política desde 2015, y su nuevo cargo responde, según ella, a su trayectoria, capacidad y aptitud.

Además, abundó que para garantizar transparencia en los trabajos de elección de la nueva dirigencia morenista de Quintana Roo, contaron con la presencia del Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del partido al que pertenece, Rafael Estrada Cano.

En la conferencia de prensa “mañanera” de Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó como “lacras de la política” a esposos o parejas de Presidentes Municipales de tres municipios de Quintana Roo, quienes habrían sido electos como nuevos directivos de su propio partido, Morena, en ese estado del sureste.

Durante su acostumbrada reunión con la prensa, el mandatario fue consultado por un periodista de un medio quintanarroense sobre la elección de nuevos directivos de ese partido, proceso en el que, dijo, fueron electos “esposos o parejas” de Presidentes Municipales de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón Pompeyo Blanco (Chetumal).

Ante ello, el Ejecutivo Federal reprobó la participación de esos nuevos directivos por el obvio conflicto de intereses que ello representa.

“Ya saben cuál es mi opinión, aquí lo he expresado, pienso que son lacras de la política, del viejo régimen.

“Tienen que irse borrando el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras”, dijo el Presidente.