Felipe Carrillo Puerto, 6 Febrero.- Unos 800 ejidatarios de la población de Tihosuco cerraron totalmente de nuevo la carretera federal 295, Felipe Carrillo Puerto – Valladolid, misma que cruza en dicha comunidad, como medida de presión hacia las autoridades agrarias por la de indemnización de sus tierras.

Los comuneros esperan la indemnización de 131 hectáreas afectadas por la modernización de la vía federal.

Aproximadamente a las nueve de la mañana de este viernes, un promedio de 800 inconformes colocaron rocas, troncos y palos para impedir por quinta ocasión el acceso del tránsito vehicular en las afueras de la alcaldía de Tihosuco.

El bloqueo de la carretera federal provocó afectación a automovilistas que circulaban por esta zona entre Quintana Roo y a Yucatán, quienes quedaran varados formando filas que alcanzaron más de dos kilómetros de longitud, por lo que algunos tuvieron que dar vuelta y retornar a su lugar de origen y en otro caso tomar algún atajo para poder llegar a sus destinos.

Al respecto, el presidente del comité de Vigilancia del ejido, Margarito Poot, informó que un grupo de ejidatarios que forman parte de la comisión ejidal, partieron hoy a Chetumal, junto con un representante legal, para una audiencia en el Tribunal Agrario, a fin de dar a conocer la resolución tomada.

“Estamos al pendiente de la resolución que debe dar hoy el Tribunal Agrario y este bloqueo dependerá de lo que tome el juez, si es favorable, se levanta el movimiento, pero si no es así vamos a seguir de largo, con este bloqueo, hasta que nos den una respuesta justa a favor de los ejidatarios, que luchando desde hace varios años por el pago de la afectación al ejido con la construcción de la carretera, señaló el líder.

“Consideramos justa nuestra lucha, porque tampoco vamos a aceptar que nos quieran dar migajas, sino lo que realmente corresponda, sobre la afectación de las 131 hectáreas de tierras, con la construcción de la carretera federal”, agregó.

Abundó que en este bloqueo únicamente permiten el paso de unidades de traslado de enfermos, o alguna emergencia que pudiera darse a fin de no afectar esta situación, por lo que advirtió que los ejidatarios no van a ceder si la propuesta no logra la petición y la indemnización por la que han luchado por más de cuatro décadas.

Por ello, demandan un millón de pesos por cada una de las 131 hectáreas de tierras ejidales que ellos señalan están en conflicto.

En el lugar hicieron presencia unidades del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, procedentes de Valladolid, cuyo destino era la zona sur de la entidad, mismo que les permitió el cruce, sin embargo después de ello los ejidatarios colocaron de nuevo piedras y maderas.