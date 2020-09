Playa del Carmen, 11 de septiembre.— Tener una ciudad limpia, sana y bien iluminada es uno de los objetivos que se impuso el Ayuntamiento de Solidaridad por conducto de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, luego del descuido en que las anteriores administraciones tenían a la ciudad, según dijo su titular, Juan Carlos Segura.

Actualmente, la dependencia trabaja en parques y jardines, ahora que fueron reabiertos al público con el semáforo epidemiológico amarillo, por lo que invitó a la gente a ser responsables al acudir a esos lugares, cumplir las medidas sanitarias y protocolos que ya todos conocen, como utilizar adecuadamente el cubrebocas, tener gel antibacterial, lavado frecuente de manos con agua y jabón y guardar la sana distancia.

“Si no hay necesidad de salir, lo mejor es quedarse en casa, el virus sigue con nosotros, no debemos bajar la guardia y hasta que no haya vacuna habrá que cuidarnos”, añadió.