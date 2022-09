CHETUMAL, 23 de septiembre.— La gobernadora electa Mara Lezama Espinosa sostuvo que no puede haber promoción turística millonaria, cuando en el estado hay familias con carencias alimentarias.

Durante la presentación del primer bloque de lo que será su gabinete, que se realizó en el Centro de Convenciones, Mara Lezama develó una buena parte del cariz que tendrá su gobierno, que inicia el próximo domingo.

“La transformación empieza hoy”, subrayó en su discurso quien será la primera mujer en gobernar la entidad más joven de la república.

Sostuvo que su gabinete estará conformado por hombres y mujeres provenientes de todos los sectores, incluso de la sociedad civil, “que están comprometidos con los principios del cambio verdadero”.

Dijo que instruyó a los integrantes de su gabinete a que presenten su declaración tres de tres y subrayó su convicción de que la transparencia y el combate a la corrupción se basan en las premisas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Les pido servir con eficiencia y eficacia basados siempre en la transparencia”, agregó.

“No queremos y no tendremos funcionarios de escritorio. Tienen que ser empáticos,que caminen, vayan a las calles y estén sometidos a la constante evaluación de resultados”, indicó.

“Inicia una nueva etapa para el estado, vienen tiempos de esperanza, de transformación de la mano de un equipo que se mantendrá bajo el escrutinio del pueblo, con el objetivo es hacer más grande a Quintana Roo”, agregó.

Enumeró un decálogo de valores y principios con el que, aseguró, se regirán los funcionarios de su administración.

“Por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a trabajar para eliminar las brechas de desigualdad, a garantizar el acceso a servicios de salud, abasto de medicamentos y educación pública de calidad con prioridad a nuestros pueblos originarios”, destacó.

Recalcó que el suyo será un gobierno que practicará la austeridad republicana, que administrará con eficiencia y con honradez para combatir abusos, excesos y despilfarro en el manejo de los bienes y recursos.

“Estamos obligados a realizar más acciones, gastando menos. No debe caber nunca más un gobierno rico y un pueblo pobre”, enfatizó.

“Llegan a su fin los privilegios. Ningún servidor o servidora publica podrá recibir beneficios ni tratos preferenciales por su cargo. Estamos obligados a conducirnos con rectitud”, destacó.

“Recuperaremos la confianza de la gente en el gobierno con acciones transparentes y cercanos a la gente, donde los funcionarios públicos dejaremos el escritorio para trabajar en territorio”, reiteró.

Destacó que el suyo será un gobierno orientado al bienestar del pueblo, los presupuestos y recursos se dirigirán a las nuevas prioridades, a combatir la pobreza, porque no puede haber promoción turística millonaria con carencia alimentaria”, advirtió.

“Vamos a promover el desarrollo económico del estado y se refleje en las mesas de las personas. Crecimiento sí, pero con prosperidad compartida”, asentó.

Mara Lezama rendirá protesta el domingo en el Congreso y luego dirigirá un mensaje en la explanada del Palacio de Gobierno de Chetumal.

A media noche de este sábado se llevará a cabo la ceremonia de transferencia de mando de los cuerpos de seguridad, de tal modo que la secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez y el secretario de Seguridad Pública Manelich Castilla Craviotto serán los primeros funcionarios del próximo gobierno que tomen posesión.