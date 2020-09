Chetumal, 22 de septiembre.— La falta de atención y malos olores que genera parte del mercado Lázaro Cárdenas (Mercado Nuevo) propició que los comerciantes de Maya Balam y Kuchumatán no se instalaran en el nuevo sitio que les fue asignado por la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Este martes, los comerciantes de frutas, verduras y legumbres llegaron de manera habitual y se instalaron en el espacio que han ocupado por casi 30 años, ubicado sobre la avenida CNC, cerca del cruzamiento con la avenida De los Héroes, para ofrecer sus productos al público.

Dijeron que no se moverán del lugar, ya que el sitio a donde los pretende mover el Ayuntamiento de Othón P. Blanco no es salubre, no sólo para los productos que venden, sino también para ellos que ahí consumen sus alimentos.

Magdalena Reynoso, comerciante de Kuchumatán, indicó que todos decidieron no colocarse en el nuevo lugar y esperan que las autoridades municipales no tomen represalias contra ellos.