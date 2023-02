CANCÚN, 17 de febrero.— “Como te ves me vi, como me ves te verás”, es el mensaje que la diputada federal Laura Fernández Piña envió a la presidenta municipal de Puerto Morelos Blanca Merari Tziú Muñoz, quien en los últimos meses ha lanzado acusaciones en contra de la legisladora.

Blanca Tziú fue candidata a presidenta municipal con el apoyo de Laura Fernandez, luego de que el esposo de la actual presidenta municipal fue asesinado hace dos años.

Sin embargo, tan pronto tomó posesión del cargo, Blanca Tiza rompió con Laura Fernandez y lanzó acusaciones de presuntos desvíos y se quejó de que le dejaron deudas que debe cubrir con instancias de los gobiernos estatal y federal.

En una rueda de prensa, Fernández Piña pidió a la actual alcaldesa que no vea la paja en el ojo ajeno y que controle a la gente de su equipo.

“Lo mejor que puede hacer la presidenta municipal de Puerto Morelos es amarrarle las manos a algunos de sus colaboradores”, subrayó la legisladora.

“También le mando un mensaje, para decirle que como se ve, me vi, y como me ve se verá. Nada es para siempre”, subrayó.

Laura Fernández aseguró tener la conciencia tranquila y destacó que hay imprecisiones en los señalamientos en su contra.

Afirmó que en las actas de entrega-recepción del Ayuntamiento está la información y que puede pasar el número de cuenta y la cantidad que se le entregó al nuevo Ayuntamiento para demostrar que no hubo ningún desvío.

Laura Fernández afirmó que ella entregó un municipio sin deuda pública y destacó que su gobierno trabajó para darle con prontitud IMSS a los burócratas de Puerto Morelos.

Por último, la diputada federal dejó claro que es parte del PRD y seguirá leal a este partido político, participando de manera activa en las actividades de este organismo con miras al próximo proceso electoral de 2024.