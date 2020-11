Chetumal, 13 de noviembre.— Eduardo Martínez Arcola, diputado presidente de la mesa directiva del actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, consideró que no es prudente que se llame a comparecer al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, ya que no podrás hablar de los hechos ocurridos en Cancún.

Asimismo, dijo que el encargado del despacho de la corporación, Lucio Hernández Gutiérrez, solo daría cifras que le dejó su antecesor.

Hay que recordar que al haberse dado cambio en la titularidad de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), la comparecencia de Capella Ibarra quedó suspendida y que el encargado de despacho desconoce a profundidad la operación de la Secretaría, toda vez que desde su llegada se centró en la Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas, posición más relacionada con el Sistema Penitenciario.

Este viernes a las 10 horas estaba programada la comparecencia de Capella Ibarra con la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.

Martínez Arcila opinó que sería “imprudente” la comparecencia con Capella cuando ya está fuera del cargo y no puede hacer declaraciones sobre las investigaciones por las agresiones que sufrieron manifestantes en días pasados en la ciudad de Cancún.

En tanto, el encargado del despacho, sólo podrá mostrar cifras que le hayan entregado y no tiene todos los elementos para responder a dudas de los legisladores y los quintanarroenses en materia de seguridad, advirtió.