Leslie Hendricks Rubio se registró hoy, aquí, como candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Gubernatura de Quintana Roo en una ceremonia en la que dijo sentirse orgullosa de su militancia y de competir contra quienes, dijo, no dieron la talla al frente de los municipios y cambian de partido como lo hacen de ropa.

Al solicitar su registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), la hija del ex gobernador priísta, Joaquín Hendricks Dïaz (1999-2005), destacó que en contraste con los candidatos de otros institutos políticos, “el PRI no tiene dueño, y los verdaderos priístas no cambiaron de partido para satisfacer caprichos personales”.

“Me llena de orgullo ir contra personas que no solo no han dado la talla al frente de las responsabilidades que han tenido en otros municipios, y hoy se llenan la boca diciendo que acabarán con la corrupción. Yo quiero ver si verdaderamente medirán con la misma vara a este gobierno (el de Carlos Joaquín González)”, destacó.

En su mensaje, agregó que a diferencia de otros partidos que sin escrúpulos buscan candidatos taquilleros, “así como se cambian de ropa, se cambian de partido, y que se ponen la camiseta que les permita llegar a donde ellos quieren, por encima de los intereses del estado, aquí estamos los verdaderos priístas que fundaron este estado”.

Hendricks Rubio afirmó que el verdadero bloque en la contienda es el Partido Verde y Morena, pues tres de los cinco candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, provienen de ese instituto, pero se pusieron la camiseta de institutos políticos “alternos” para lograr la candidatura.

“La candidata del PAN, PRD y CQ, proviene del Verde, y Movimiento Ciudadano a unas horas de bajar a su precandidato, invitó al senador de Morena, es obvio que estamos frente a un bloque de Morena y el Verde”, precisó.

Aclaró que el nombre de Roberto Borge no representa un “lastre” para su candidatura, porque “´él ya está pagando las consecuencias de sus acciones”.

Finalmente, reiteró que la unidad en su partido prevalece, porque los “priístas si hemos aprendido de nuestros errores, sabemos que cuando nos hemos dividido, perdimos espacios”.

Luego de la solicitud de Hendricks Rubio para ser la candidata del tricolor para los comicios de junio próximo, el Ieqroo deberá ratificar o no su registro.