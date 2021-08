Felipe Carrillo Puerto, 27 Agosto.- Autoridades comunitarias de Sajcabchén y de la Noria, pertenecientes al municipio de Felipe Carrillo Puerto, manifestaron que el huracán “Grace”, dejó daños en sus milpas, tras su paso en la zona maya, pero hasta el momento ninguna autoridad ha llegado a sus localidades para evaluar los daños provocados por el meteoro.

El Subdelegado de la comunidad de Saacabchén; Genaro Cen Canul, y el de la Noria, Narciso Nahuat coincidieron en que los daños causados por el huracán “Grace”, además de milpas algunas viviendas y en algunos paneles solares causaron daño, sin que a la fecha se vea la atención de las autoridades del estado o municipio.

Genaro Cen Canul indicó que puede observarse la destrucción de los fuertes vientos, por lo que con el esfuerzo de las familias han tratado de enderezar las plantas de maíz que el huracán derribó, sin embargo, no han logrado rescatar todo debido a que algunas matas sufrieron mucho, pero desgraciadamente no han llegado ninguna autoridad para verificarlo, apuntó.

“Tal parece que las autoridades no tienen olvidados, si ellos no llegan a la zona de devastación, no van a conocer lo que realmente sucedió con el huracán en esta zona de los Chunes, ya que ni el Presidente Municipal, José Esquivel Vargas, ha dado la cara o se ha dignado a visitarnos, por lo que seguimos con nuestros daños, comentó la autoridad comunal.