CHETUMAL, 5 de octubre.— Hoy finalizó el proceso de entrega-recepción en el Congreso del Estado de Quintana Roo, informó la diputada de Morena, Reyna Durán Ovando, ex presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

La legislador destacó que se cumplió con este procedimiento en tiempo y forma tal como lo marca la normatividad vigente del Poder Legislativo, a pesar de las dificultades que se presentaron por la contingencia sanitaria del Covid-19 y que obligó a prorrogar los tiempos del proceso.

“Hoy hicimos formal entrega, tal cual dice la ley, al presidente actual de la JUGOCOPO, el diputado Gustavo Miranda”, dijo.

“No quiero dejar de enfatizar mi agradecimiento también a las y los ciudadanos de Quintana Roo que me brindaron su confianza, y al gran equipo que me acompañó; con orgullo les puedo decir que, durante nuestra gestión de este año, como Morena cumplimos con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Quintana Roo”, afirmó.

Reiteró que los trabajos de entrega-recepción se realizaron en un ambiente de total coordinación.

Como se sabe, durante el primer año de ejercicio de la XVI Legislatura a Morena le tocó encabezar la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Desde septiembre la presidencia de ese órgano de gobierno corresponde al partido Verde y a su coordinador parlamentario Gustavo Miranda, quien ha dicho que se auditará la anterior administración, pues se encontraron algunas irregularidades.