CIUDAD DE MÉXICO, 20 de julio.— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobernador de Quintan Roo Carlos Joaquín Joaquín Gonzalez podría formar parte de su gabinete, “porque quien puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país está convocado llamar a participar”.

Desde hace un año se ha especulado de que Carlos Joaquín se incorporaría al gabinete del presidente López Obrador al terminar su mandato a fines de septiembre próximo.

Se le ha mencionado como posible cónsul en alguna ciudad importante, embajador y hasta como secretario de Turismo, pero Carlos Joaquín ha dicho que no ha recibido invitación alguna.

En su conferencia de prensa de hoy, a pregunta expresa de un reportero, López Obrador dijo que el político quintanarroense “ha sido un buen gobernador, ha realizado un buen trabajo y no descartamos el que participe con nosotros en el gobierno más adelante”.

“Todavía le faltan dos meses para entregar la gobernatura, entonces vamos a ver esa posibilidad, no lo descarto, porque quien puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país está convocado participar”, subrayó.