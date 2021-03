Chetumal, 25 de marzo .— Un día después de que Aracely Muñoz Sabido denunció que directores de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepqro) la privaron ilegalmente de su libertad por no firmar su renuncia, ex trabajadores de la dependencia afirmaron que fueron hostigados para renunciar y hay casos en que no han recibido el finiquito correspondiente.

Los ex empleados se manifestaron el día de hoy y argumentaron el despido injustificado en plena contingencia sanitaria de la covid-19, sin una explicación.

También acusaron que directores de origen poblano, recién llegados, han realizado una serie de despidos y amenazan al personal con años de servicio.

Incluso, señalaron que hay aviadores en la nómina de la Agepqroo, que solamente cobran un sueldo, gente no nativa del Estado que es respaldada por el titular, Eduardo Ortiz Jasso, quien también los hostiga para que firmen su renuncia.

Los inconformes dijeron que apoyan a su compañera Muñoz Sabido y destacaron que las protestas continuarán en tanto no les paguen sus finiquitos.

Fuente: Infoqroo