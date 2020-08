Chetumal, 17 de agosto.— Las campañas turísticas planeadas para este año están detenidas por la COVID-19, explicó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), quien indicó que el pabellón del Caribe Mexicano no se llevará al World Travel Market, en Londres, y Renio Unido por las restricciones a los viajeros de México ante la emergencia sanitaria.

En esta ocasión el calendario de las ferias se ha ido postergando debido a la emergencia sanitaria, pero Quintana Roo no participará en el Pabellón del Caribe Mexicano que se realiza cada año en Londres, donde se promociona al estado.

“No hay vuelos, no se tienen fechas para la conexión, con tantas dudas no vamos a correr riesgos con el Pabellón, la contingencia no nos permite realizarlo, y yo creo que no vamos a tener participación este año para tener el pabellón turístico”, explicó.