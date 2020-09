Chetumal, 14 de septiembre.— Luego de la revisión del rezago legislativo en el Congreso del Estado, con 287 iniciativas y 100 acuerdos pendientes, se implementará un comité integrado por los secretarios técnicos de cada una de las comisiones de trabajo que conforman la XVI Legislatura, que trabajará de manera directa y coordinada con la Dirección de Concertación Legislativa y con la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

Durante la conferencia de los lunes, el diputado presidente de la Jugocopo, Gustavo Miranda García, informó que el rezago legislativo no sólo corresponde a la presente legislatura, sino también a algunas anteriores, las cuales no se dieron el tiempo para analizar las propuestas de los legisladores o, en su caso, las comisiones a las que fueron enviadas las iniciativas no llegaron a acuerdos.

“Sabemos que hay muchísimas más pendientes en cada comisión. Los secretarios técnicos no son trabajadores directos del diputado, se ha utilizado la mala costumbre de que se coloca a un secretario y se cree que es asesor; sin embargo, la obligación de este Poder Legislativo es con los cinco diputados de las comisiones y con este poder”, comentó.

Aunque no dio un tiempo estimado para abatir el rezago legislativo, precisó que es momento de atender cada una de las propuestas presentadas.

Sobre las críticas vertidas por la oposición respecto a sus conferencias “mañaneras”, negó que las acciones anunciadas y sus conferencias de cada lunes tengan tintes electorales con miras a figurar en las boletas de 2021, ya que por ahora no tiene la intención de participar en el proceso electoral.

Aseguró que la prioridad, más allá de pensar en elecciones y campañas anticipadas, es atender la crisis económica derivada de la pandemia y la crisis de seguridad que hoy aqueja a la ciudadanía, y aseguró que la única vía es el trabajo parlamentario coordinado y democrático. (Infoqroo)