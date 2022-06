Chetumal, 29 de Junio 2022.- Las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso del Estado serán una vez cada quince días en lugar de cada semana por el incremento de contagios en ese inmueble, cuyo comité interno ordenó el uso inmediato de cubrebocas para todo su personal y la reducción del aforo a un 60 por ciento, informó el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Martínez Arcila.

Sin embargo, consideró que esto no genera una parálisis legislativa ya que están en la fase de entrega-recepción de la mayoría de las Comisiones que ya no tienen pendientes, e incluso en la siguiente semana pudiera convocarse a una sesión extraordinaria, más no adelantó detalles.

“Las Comisiones de la permanente que normalmente son semanales, precisamente entre otros motivos por el tema de la COVID-19 son espaciadas para que sean quincenales”, explicó.

Indicó que esto se debe a la falta de un acuerdo para llevar a cabo las sesiones de la comisión permanente de manera virtual. Pero reiteró que en este momento la mayoría de las comisiones no tienen iniciativas pendientes, y por lo tanto, adelantarían su proceso de entrega-recepción.

Martínez Arcila recordó que son al menos 40 los trabajadores del Congreso del Estado que han dado positivo a la COVID-19, otros son casos activos y otros más están bajo observación, lo que ha obligado a disminuir la afluencia.

En este sentido, el comité interno del Poder Legislativo determinó el uso obligatorio del cubrebocas para todo el personal, así como la reducción del aforo al 60 por ciento en el recinto legislativo. (Infoqroo)