Chetumal, 21 de octubre.— El retraso en las obras de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, la mala planeación y falta de transparencia en la aplicación de los recursos serán cuestionados por conducto de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, ante las afectaciones económicas y al turismo que representa la obra, aseveró la diputada Roxana Lili Campos Miranda.

La obra, que debió entregarse a finales de septiembre tiene un considerable atraso y la icónica avenida está en pésimas condiciones, que no sólo dan una mala imagen al poco turismo que llega al destino, sino que también han empezado afectar económicamente a los empresarios instalados en la zona.

Asimismo, detalló que solicitará la creación de una comisión investigadora, que analice las bases sobre las que se ejecutaron en el proceso de licitación, el ejercicio del gasto y el avance de la obra.

Indicó que esta situación no es “golpeteo político” en busca de posicionar su imagen, sino una forma de pedir cuentas como ciudadana, ya que los daños no han sido cuantificados y son graves porque los empresarios apenas se están levantando de la pandemia sanitaria que no concluye.

“Los habitantes no están contra la obra de remodelación, de lo que sí están en contra es de la forma en que se dio”, indicó.

Reiteró que en una zona con 100 negocios, sólo 40 permanecen abiertos y los otros 60 han cerrado de manera definitiva, ya que los turistas no llegan a la zona por cómo se encuentra el lugar, es decir, sólo existe tierra y charcos, que confirman que la obra debió ejecutarse por etapas. (Infoqroo)