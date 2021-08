El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Grace se está moviendo rápidamente en dirección hacia el oeste, acercándose ya a las Islas de Sotavento.

Esta madrugada, el NHC emitió un aviso de tormenta tropical para la Isla, Vieques y Culebra.

Ayer, se había puesto en vigencia una vigilancia de tormenta tropical, pero con el nacimiento de Grace se ha modificado a la categoría de aviso rigiendo también para Antigua y Barbuda, Anguila, San Cristóbal y Nieves y Montserrat, Saba y San Eustaquio, Saint Maarten y San Bartolomé y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En el boletín de las 8:00 a.m., Grace mantiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, con ráfagas mayores y su velocidad de traslación es de 22 millas por hora.

Aug 14 8 AM: Tropical Storm Warning in effect for PR & the USVI. Grace moving quickly westward toward the Leeward islands.

Aviso de Tormenta Tropical en efecto para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Grace moviéndose rápido hacia las Islas Sotavento. #prwx #usviwx pic.twitter.com/gFCEPyOZnT

