Cancún, 15 Agosto.- Con una nueva jornada de limpieza de cenotes, continuó este fin de semana el programa “Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua Dulce de la Ciudad de Cancún”, en el que participan ciudadanos, empresas y autoridades municipales de Benito Juárez.

En un comunicado, se informó que a través de la Dirección General de Ecología ha realizado 35 atenciones en cuerpos de agua de algunas súper manzanas como la 68, 100, 225, 229, 230, 233, 254, 500 y 510, así como en las colonias Corales, Avante y Puerto Juárez, entre otros, de donde se han retirado más de 18 tonadas de residuos.

Asimismo, se destacó que esta campaña, además de intervenir y limpiar cuerpos de agua que han sido contaminados durante años, busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar estos ecosistemas, los cuales son pieza fundamental para el medio ambiente pues representan espacios únicos en el mundo donde además habita fauna y flora local.

En este programa participan de manera coordinada dependencias municipales como: la Dirección General de Ecología; Servicios Públicos Municipales; Heroico Cuerpo de Bomberos; Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) y Protección Civil.

Además, cuentan con la colaboración fundamental de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de organismos y asociaciones en pro del medio ambiente tales como Centinelas del Agua A. C., Amigos de Sian Ka’an, Parley for the Ocean y Naturalista, e institutos educativos y de investigación como el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el Instituto Tecnológico de Cancún y la Universidad Politécnica de Cancún.

En casi tres años, más de 1,300 voluntarios han apoyado el proyecto, mientras que en este programa se concretó la “adopción” de cuatro cenotes ubicados en las súper manzanas 68, 100, 225 y 230; así como la firma de un convenio con el CICY para la creación de la Tarjeta de reporte del Estado de Condición de Cenotes Urbanos. (Infoqroo)