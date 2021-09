Felipe Carrillo Puerto 6 Septiembre.- La coordinadora de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Felipe Carrillo Puerto, Jazmín Salazar, informó que este lunes dio inicio la segunda jornada de aplicación a personas de 18 a 29 años de edad y espera cubrir la meta que es de un total de 18 mil 888 dosis del biológico, desde este día, hasta el 15 de septiembre próximo.

La funcionaria expresó que hubo cierta confusión antes del inicio de la jornada en cuanto a organización, ya que los jóvenes iniciaron a formar filas desde la noche del domingo para alcanzar ficha.

Sin embargo, dijo que esta situación generó malestar entre las personas que llegaban a formarse, pero explicó que debido a que en la primera fase aplicaron un total de 18 mil 888 dosis, destinaron esa misma cifra para esta ocasión.

Añadió que en este primer día prevén la aplicación de un total de dos mil 500 dosis, para las personas que radican en esta cabecera municipal.

La fuente aclaró que “no es necesario que las personas se desvelen, pensando que no van alcanzar su vacuna, pues podemos asegurar que la vacuna está garantizada para las personas que les corresponde en esta etapa y para los que recibieron su primera dosis, por lo que no hay y no debe de haber preocupación.

Dijo que hubo una buena participación de los jóvenes en la primera fase, al grado de que una noche antes, empezaron a llegar para que puedan alcanzar la ficha para vacunarse, al grado de que en horas de la madrugada ya tenían una extensa fila que daba toda la vuelta de la cuadra donde se ubica el doble domo de la colonia Cecilio Chí.

Finalmente, dijo que espera que esta fase transcurra tal y como está prevista para las personas que tomaron su primera dosis en agosto, por lo que atenderán hoy a un total de dos mil 500 personas hasta cubrir la meta señalada. (Infoqroo)