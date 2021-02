Rodrigo Alcázar Urrutia, director de Transporte y Vialidad de Cancún, aseguró que el transporte público es seguro y sólo se ha contagiado el 2% de los conductores.

Dijo que aunque el Estado ya está en semáforo amarillo, la ocupación será del 50% en horario normal y 70% en horas pico, ya que la demanda es del 85 y 90% y no es posible que las unidades de transporte público se den abasto con sólo la mitad del cupo en esos horarios.

Informó que continuarán realizando ocho operativos de inspección en diferentes puntos de la ciudad, de manera alterna para no hacer obvio un patrón, pero que es imposible cubrir toda la ciudad, por lo que pide a la ciudadanía denunciar cualquier sobrecupo en las unidades.

“Es importante que no sólo suban la foto, sino que proporcionen fecha, hora, lugar, número de unidad y compañía de transporte para poder sancionar al chofer”, pidió.

Las denuncias se hacen en las oficinas, redes sociales y página del Inmoveqroo, página de internet del Ayuntamiento, oficinas de la Dirección de Transporte y Vialidad y redes sociales de Rodrigo Alcázar.

El director de Transporte y Vialidad dijo que las multas a los operadores son de 900 pesos por sobrecupo y que se les retira la licencia de chofer, si son municipales; si son estatales, se vincula al Sindicato de Taxistas para sancionar el chofer según sus lineamientos.

Sobre las quejas de los choferes de combis porque con el cupo limitado de usuarios no han logrado cubrir sus gastos, dijo que en el caso de los choferes municipales no tiene problema porque cobran un sueldo, lo que no sucede con los estatales que deben pagar una liquidación al concesionario y los ingresos por el resto del pasaje ya es de ellos, por lo cual la dirección a su cargo ha tenido que intervenir para conciliar.

“Les hemos pedido que se amarren el cinturón por ambas partes con el fin de no regresar al semáforo rojo debido al sobrecupo, si avanzamos al verde nos irá mejor a todos”, dijo.

Respecto a los taxis, que tampoco regula la dirección a su cargo, dijo que hasta donde sabe sólo pueden viajar dos pasajeros por unidad.

En cuanto a los mototaxis, que cada vez aumentan más su presencia en Cancún, dijo que tienen un censo de 600 o 700 unidades “toleradas” por la Dirección de Transporte y Vialidad, esto es, que no son legales pero que están representadas por algún sindicato o agrupación.

“Haremos operativos para retirar a los que están fuera del censo”.

Fuente: Infoqroo