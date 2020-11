Felipe Carrillo Puerto, 3 Noviembre.- El sub delegado de Yodzonot Chico, Maclovio Caamal Dzids, lamentó la falta de compromiso del alcalde José Esquivel Vargas, quien se comprometió a principios de este año a construir una cancha deportiva en esa localidad y a meses de dejar su mandato no ha cumplido a los habitantes quienes en lo subsecuente le reclaman a él.

Al respecto, el subdelegado mencionó que el presidente municipal José Esquivel Vargas ha cancelado su visita a esa comunidad en más de tres ocasiones, lo que ha generado desconfianza e inconformidad entre las familias, toda vez que está próximo a dejar su mandado como presidente municipal y no ha cumplido su promesa a los habitantes y familias de esa localidad que confiaban en él.

Destacó que en una reunión llevada a cabo esta ciudad a principios del año, habló con el edil a quien le expuso las necesidades de la comunidad, referentes a las calles y a una cancha deportiva, a lo que el edil indicó que le sería más fácil cumplirles a los habitantes con la construcción de una cancha deportiva y que también serviría de mucho a la comunidad.

Abundó que después de esa promesa el edil no ha ido de nueva cuenta a esa comunidad y los ha dejado plantados más de una vez.

Cada vez que me ha dicho que viene, me he alistado con mi gente, he sacado mi mesita con todo, sacado hasta mi bocinita para recibir al presidente y no ha llegado, no entiendo porque nos miente”, señaló. (Infoqroo)