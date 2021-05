Solidaridad, Quintana Roo a 9 de mayo. Este día, Laura Beristain, candidata de Morena, PT, Partido Verde y MAS, a la presidencia municipal de Solidaridad, recorrió la colonia Cristo Rey y se comprometió con los vecinos a que en los próximos meses haya escrituración.

Habitantes de Cristo Rey externaron a Laura Beristain, que después de vivir tantos años en condiciones precarias, con Morena llegó por fin el momento de la solución al problema de la tenencia de la tierra.

Que quede claro, prosiguió Laura Beristain, Solidaridad es territorio Morena, nuestra misión es cuidar la dignidad de todos. Hay que echarnos la mano entre todos y voy a seguir motivando a la gente para que voten este 6 de junio, por el proyecto que abandera el líder de la Cuarta Transformación.

”La mafia del poder sigue ahí y no se ha ido, nosotros tenemos que ser más inteligentes que los del PRI y PAN. Por eso notros no pedimos prestado, no endeudamos la administración.

“Ya saben que la INE no se vende, vamos a defender nuestro voto”, agregó la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, a la presidencia municipal de Solidaridad.