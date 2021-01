Chetumal, 19 Enero.- Los militantes de Morena, Manuel Jesús Contreras Olin e Ileana Onofre Posadas, anunciaron sus aspiraciones internas para lograr la candidatura a la Presidencia Municipal por ese partido, al considerarse ambos como “la mejor opción” para abanderarlo.

Por su lado, Manuel Jesús Contreras Olin, dijo que tomó la decisión de buscar la candidatura al ver el panorama político del partido y el abandono en el que según él, está la capital del estado.

Consideró que la actual administración que encabeza Otoniel Segovia (ya anunció que no buscará la reelección) no ha visto por las necesidades de la población.

“Las cosas no han sido hechas como deben ser, la Morena que trabaja en este momento no es la Morena original.

Muchos piensan que ponerse un chaleco o una gorra de un color y con un logo de algún partido ya los hacen merecedores a tener un lugar, por eso pedimos a los simpatizantes que nos den la oportunidad de llegar a las internas y representar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Por su parte, Ileana Onofre Posadas, dijo que la convicción es continuar con los preceptos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que son no mentir, no robar y no traicionar.

Los aspirantes a la candidatura de Morena rechazaron las decisiones tomadas, sobre todo “la mala administración municipal” del Ayuntamiento de Othón P. Blanco. (Infoqroo)