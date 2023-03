CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo.- Un Informe de la embajada de Venezuela en México confirma vínculos entre Jorge Luis Brizuela Guevara, un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), con grupos criminales en Quintana Roo, México y con círculos de oficiales militares y empresariales, incluyendo al ex gobernador y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, según un amplio reportaje publicado por el sitio de noticias en internet Ojo Central.

El sitio de noticias, que dirige Raymundo Rica Palacio, señala que las agencias estadounidenses, incluyendo la CIA, FBI, DHS y ATF, han integrado esta investigación al caso de lavado de dinero #BoricuaPapers. Además, se ha sumado a la investigación los vuelos de las empresas venezolanas Emtrasur y Conviasa desde México hacia diferentes partes de Latinoamérica, los cuales están directamente vinculados con grupos terroristas iraníes.

Todas las operaciones de estas aerolíneas han sido puestas bajo estrecha vigilancia de las agencias estadounidenses. El equipo y recursos que al parecer están transportando también están siendo monitoreados.

Durante el gobierno de Carlos Joaquín, Brizuela obtuvo contratos millonarios para diversas obras, entre ellas la habilitación de hospitales provisionales para atender enfermos de COVID.

Ojo Central subraya que el informe del Ejército mexicano no impidió que el exgobernador fuera nombrado como embajador en Canadá y tampoco se iniciaron expedientes en la Fiscalía.

De acuerdo con la publicación del sitio Ojo Central, un documento confidencial del 4 de agosto de 2020, que aparece en los archivos de #GuacamayaLeaks, está dirigido al general secretario Luis Cresencio Sandoval y reporta la identificación de Jorge Luis Brizuela Guevara, un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) del Gobierno de Venezuela.

A pesar de ser de origen venezolano y no tener un documento claro de nacionalización, posee un pasaporte mexicano que le fue expedido en el consulado mexicano en Florida, Estados Unidos, donde radicaba antes de llegar a territorio mexicano.

El documento también lo identifica como enlace entre los miembros de la “Mafia Rumana” en Cancún, Quintana Roo, y el SEBIN, así como enlace entre el gobernador del estado de Quintana Roo y estas organizaciones criminales transnacionales. Además, se menciona que el empresario ha mencionado tener una relación “muy estrecha” con un general, que se identifica en una fotografía que ha aparecido en algunos medios locales como el general Salvador Cienfuegos.

A pesar de esta información, el Ejército mexicano no detuvo la designación del exgobernador como embajador en Canadá, ni se iniciaron expedientes en la Fiscalía General de la República contra el empresario.

Sin embargo, cuatro agencias estadounidenses confirmaron los datos del documento y comenzaron una investigación sobre cómo Brizuela Guevara obtuvo el pasaporte mexicano.

Adicionalmente, comenzaron a rastrear los recursos que desde Cancún se envían a Puerto Rico, para ser lavados a favor de grupos criminales y posibles grupos terroristas. En relación a esto, la CIA y el Comando Sur de Estados Unidos rastrearon el vuelo YV-3531 de la empresa venezolana Transporte Aerocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), que aterrizó en Argentina, y confirmaron que la tripulación son miembros de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán.

El reporte militar mexicano, incluido en #GuacamayaLeaks, también confirma que la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, señaló a dos de los tripulantes iraníes como integrantes de la Unidad de Operaciones Externas adscritos a la Agregaduría Militar de Irán en Venezuela.

La denuncia israelí plantea que el vuelo que partió de territorio mexicano, especialmente de Querétaro, portaba una fuerte cantidad de dinero en efectivo, componentes tecnológicos restringidos y un sistema de comunicaciones satelitales adquirido ilegalmente y que no contaba con los permisos de exportación requeridos.

En 2020, Nicolás Maduro creó Emtrasur como empresa estatal que opera desde la base aérea militar El Libertador, una de las más importantes de Venezuela, y junto a su hangar se ubica el de la también venezolana Empresa Aeronáutica Nacional S.A.

Estados Unidos sospecha que Emtrasur está produciendo diferentes equipos y aspira a construir satélites, pero también que incluye el ensamblaje de drones posiblemente kamikaze para Irán. Tanto las empresas venezolanas Emtrasur y Conviasa.