CANCÚN, 30 de abril.— El dirigente nacional del PAN Marko Cortés Mendoza convocó al PRI, Movimiento Ciudadano y MÁS para que se unan a Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”, con el fin de ganarle a la abanderada del partido Verde postulada por Morena, Mara Lezama Espinosa.

En conferencia de prensa que encabezó en Cancún, Cortés Mendoza se dirigió a Leslie Hendricks Rubio, José Luis Pech Varguez y Nirvardo Mena Villanueva, candidatos del PRI, Movimiento Ciudadano y MAS, respectivamente, para sumarse al proyecto que encabeza Laura Fernández Piña.

El líder panista dijo que Laura Fernández es la única con posibilidades reales de ganar en las urnas el próximo domingo 5 de junio.

“Solo ella, nadie más, por eso vengo a hacer un firme y respetuoso llamado a los candidatos de otros partidos a que se sumen al proyecto de Laura Fernández, hago un llamado también a la militancia y ciudadanos que simpatizan con otros partidos, para que no entreguen el estado a intereses ajenos a los quintanarroenses”, sentenció Marko Cortés.

Dijo que Mara Lezama, postulada por Morena, Verde, PT y Fuerza por México, es en realidad candidata de Jorge Emilio González, mejor conocido como “El niño Verde”.

Cortés Mendoza pidió a los aspirantes a la gubernatura poner por encima de los intereses de sus partidos las necesidades de los quintanarroenses.

“Es Laura Fernández quien puede ganarle a la candidata del Verde y de Morena, es Laura Fernández quien demuestra que tiene la organización suficiente, el equipo, para poder ganar, y además tiene la experiencia, para gobernar”, insistió.

Agregó que este llamado es con la finalidad de que la gente vote de manera reflexiva e informada por quien, dijo, es la mejor alternativa, Laura Fernández, “quien ha sido valiente y decidida”.

En ese sentido, admitió que la abanderada del blanquiazul y la alianza “Va por Quintana Roo” inició baja en las encuestas; sin embargo, también destacó que ha ido en crecimiento constante, lo que ha motivado diversos ataques de la oposición.

“Hemos levantado desde el inicio, la candidata que crece, que avanza y que va ganar es Laura Fernández, si no fuera así porque nos quitan la publicidad y porque la están amenazando, si no les estorba”, aseveró.

“Ellos lo saben, no les van a alcanzar las amenazas y a nosotros si nos va a alcanzar nuestro trabajo, nuestras propuestas y el deseo de la gente de que las cosas mejoren”, agregó.

En tanto, sobre Mara Lezama, criticó su gestión como presidenta municipal de Benito Juárez.

“No lo pudo hacer y lo hizo muy mal… si no pudo en Cancún, menos va poder en Quintana Roo… Ella no debería pedir el voto, debería pedir perdón por no haberlo hecho bien, por no hacer las cosas correctas”, señaló.