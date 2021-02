Cozumel pasa por una difícil situación por las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos por la covid-19, aunado a que la industria de cruceros confirmó que al menos en este primer trimestre no tiene itinerarios programados en el Caribe, por lo que una de las estrategias, ante esa situación, es retomar el proyecto de ser home port, dijo el presidente municipal, Pedro Joaquín Delbouis.

El funcionario indicó que, como a todos, en especial a los que dependen del turismo, la pandemia los ha afectado bastante y no pueden quedarse cruzados de brazos a esperar, por lo que ya tuvieron acercamiento con varias líneas de cruceros para ver la posibilidad de que desde aquí zarpen algunas embarcaciones hacia los demás destinos del Caribe, a fin de reactivar a la industria.

En entrevista para Radio Fórmula, manifestó que a las empresas de cruceros no les parece mal la propuesta, aunque aún no hay nada en concreto con las principales compañías estadounidenses, pero tienen igual pláticas con la MSC, línea de cruceros de origen italiano, una de las más importantes del mundo.

“Hay constante comunicación con las autoridades de Estados Unidos y la Asociación de Cruceros del Caribe. Al menos no hay nada para este primer trimestre, por lo que de la mano con la Secretaria de Turismo proponemos que seamos home port”, indicó.

Si no pueden salir desde Estados Unidos, que hagan una ruta al Caribe zarpando desde Cozumel. Sabemos que la logística de abastecimiento no es nada sencillo, y más desde una isla, pero se puede. Aún no hay respuesta con las líneas estadounidenses, pero estamos en pláticas con la MSC, que manejó un itinerario por el Caribe sin tocar suelo norteamericano.

“Zarpaba de La Habana, Cuba, desde aquí en Cozumel y hasta de Progreso, Yucatán, por lo que buscamos que se restablezca esa ruta. MSC ya restableció operaciones en el Mediterráneo con estrictos protocolos de bioseguridad que han sido un éxito. Hay esperanzas de que se pueda comenzar con uno o dos salidas semanales desde aquí”, añadió.

Pedro Joaquín destacó también que en este 2020 por tercer año consecutivo, Cozumel logró disminuir el índice de los 10 principales delitos en un 50 por ciento, algo que señaló no es nada fácil sobre todo cuando se viven momentos complicados por la caída del poder adquisitivo.

“Hemos seguido recomendaciones de ciudades con bastante seguridad, como Mérida, Campeche y Querétaro y de la mano con la inversión del gobierno del Estado podemos presumir que Cozumel es el municipio más seguro de Quintana Roo”, indicó.

“Esta es una tarea, diría constante. Antes teníamos seis patrullas, hoy son 40. En toda la ciudad había una videocámara en blanco y negro, ahora son 42 de alta fidelidad y vamos a invertir en otras 40 más. Tenemos 220 agentes, cuando antes eran menos de 180, y nos hemos preocupado por brindarles la mejor capacitación”, añadió.

Por último, resaltó que hoy se vive un México diferente al de hace 20 años y es por eso que las tareas de seguridad serán siempre prioritarias.

Fuente: Galu Comunicacón