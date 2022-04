Cozumel, 16 de abril (Infoqroo).- La candidata de Morena a la gubernatura, Mara Lezama Espinoza reconoció en Cozumel el talento deportivo y aseguró que contarán con espacios dignos que serán semilleros de orgullo nacional.

Sostuvo que para la Cuarta Transformación el deporte es fundamental en la reconstrucción del tejido social, así como que se tengan espacios de calidad para la formación de deportistas en sus diferentes ramas y el acompañamiento del gobierno para el alto rendimiento.}

Durante una reunión con deportistas, promotores deportivos y el entrenador Oscar Bellos, así como la velerista olímpica y panamericana Demita Vega de Lille, entre otros destacados deportistas, Mara Lezama destacó que el deporte debe de ser una estrategia de gobierno contra las adicciones y para arrancar a los jóvenes de las garras de la delincuencia, pues si alguien lo practica es difícil que se vaya por el mal camino.

Demita Vega agradeció su presencia “en esta tierra de deportistas” y le pidió apoyo para obtener mejores resultados en las competencias nacionales e internacionales.

“Esperamos que usted, nuestra próxima gobernadora, nos brinde su apoyo por medio de la Cojudeq”, expresó.

Mara Lezama reconoció que en Quintana Roo hay gran talento deportivo y aseguró que los cozumeleños contarán nuevamente con espacios deportivos de calidad porque se dejarán de tomar decisiones de escritorio, sin tener en cuenta a los deportistas.

Reiteró su apoyo con los maestros de educación física y se comprometió a políticas públicas y prácticas que combatan el rezago que existe en el deporte.

Tendremos la primera academia gratuita de buceo y retomaremos la práctica de béisbol en el estadio de Cozumel. Como mujer de palabra y de valores, estoy aquí para escucharlos y decirles que las acciones para tender puentes y ayudar a los cozumeleños serán una realidad, expuso.

Posteriormente, al continuar sus actividades, la abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia” realizó una caminata por el parque Benito Juárez, donde se encuentra el centenario reloj municipal.

Ahí saludó a locatarios de los alrededores y de Plaza del Sol, a quienes dijo que hoy se tiene la oportunidad de que la Cuarta Transformación lleve bienestar a cada rincón, a cada pueblo.

Durante el recorrido por ese sector de Isla de las Golondrinas, entró a diversos establecimientos, compró un vestido y una blusa. “Los locatarios la pasaron muy mal en la pandemia y apenas están empezando a reactivarse, tenemos que apoyarlos”, subrayó.

Entre porras, saludos de la gente y peticiones de fotografías, la abanderada morenista destacó que la 4T es un proyecto de nación en el que se actúa bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y se concibe a la política como una herramienta para mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen.

Me llevo muchas solicitudes para convertirlas en políticas públicas después de que ganemos el 5 de junio, añadió.