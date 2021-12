COZUMEL, 30 de noviembre de 2021.— Sacamos adelante a Cozumel de la crisis económica y de salud más grande de la historia y hoy la recuperación turística y de la economía de las familias es una realidad gracias a nuestro trabajo. Con ese mismo orgullo y compromiso con el que logramos lo imposible, salgamos a las calles para ser esa luz que defienda la justicia social y democracia, por el bien de nuestra comunidad y de Quintana Roo, enfatizó Pedro Joaquín Delbouis, Presidente del Comité Municipal del PRI en la ínsula.

En las instalaciones del PRI Cozumel, Pedro Joaquín, acompañado de la Secretaria General, Elizabeth Zavala, y de la Secretaria Nacional de Mujeres Jóvenes ONMPRI y Presidenta de la Red Jóvenes X México Quintana Roo, Ana Arana, tomó protesta a los integrantes del Comité Municipal, quienes forman parte de la directiva municipal del instituto político.

Ante simpatizantes e integrantes de organizaciones, Pedro Joaquín enfatizó que el PRI Cozumel representa la fuerza política más grande del partido en Quintana Roo. Por lo que, hizo un llamado para que salgan en unidad “y sean el faro que guíe a todo el priísmo, con un buen ejemplo de unidad, trabajo y compromiso”.

“Todas las escuelas, hospitales, calles y banquetas, así como muelles turísticos y aeropuertos, los hizo el PRI. El gobierno actual ha perdido miles de empleos, hoy hay 10 millones de personas más en la pobreza, no ha habido crecimiento económico y la inseguridad se ha incrementado 40% con relación a la pasada administración federal”, enfatizó Pedro Joaquín.

Agregó que, tal y como lo ha dicho el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lo mejor que sabe hacer el partido es: levantarse y triunfar. Por lo que, llamó a los militantes a ser una oposición fuerte, unida y responsable, a la altura de los nuevos retos y oportunidades.

“Unidad y lealtad al partido que mucho le ha dado a Cozumel, como su infraestructura pública, que ha sido hecha por gobiernos emanados del PRI. Por la educación pública y laica, por el sistema de salud, por el turismo, por todas las instituciones de México, que hoy están destruyendo. Defendamos el México de pluralidad e instituciones”, enfatizó, Pedro Joaquín, Presidente del Comité Municipal del PRI Cozumel.

En el lugar, agradeció a los presentes, como al ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto; a los ex presidentes municipales Luis González Flores y Fredy Marrufo y a la ex presidenta del DIF Cozumel, Gina Ruíz de Marrufo; además de que recordó a Don Germán García, pilar del PRI y de la historia en Cozumel.

Asimismo, hizo un especial reconocimiento a los comités y organizaciones, compañeros de muchas batallas, entre ellos: CNOP, CROC, Fundación Colosio, Movimiento Territorial, Red de Jóvenes por México, ONMPRI, Sindicato Vasco de Quiroga, Instituto Reyes Héroes, Movimiento Juvenil Mexicano, Movimiento PRI MX, y a todos los líderes; además, agradeció a Candy Ayuso, Presidenta del PRI Quintana Roo; a Carlos Sobrino, delegado en la entidad del partido; a Javier Zetina, secretario adjunto.

