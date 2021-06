Cozumel.- El gobernador Carlos Joaquín entregó 203 títulos de propiedad a familias de Cozumel, que dan certeza jurídica y patrimonial a quienes han edificado sus viviendas y construido un hogar en la Isla y esperaron hasta 25 años en tener el documento.

Entregamos hoy 203 títulos de propiedad en #Cozumel, a familias que esperaban desde hace varios años este documento y lograr certeza jurídica para su patrimonio y su tranquilidad. Hemos entregado casi mil en la Isla en este Gobierno #JuntosSaldremosAdelante. pic.twitter.com/LIq9l8zIL2 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 19, 2021

En total se han entregado, desde 2017 hasta el primer trimestre del 2021, un total de 5 mil 386 títulos de propiedad en Quintana Roo, acción que contribuye a disminuir la desigualdad, eje prioritario en el gobierno de Carlos Joaquín.

De este total, 785 han sido en beneficio de familias cozumeleñas.

“Para nuestra administración la disminución de la desigualdad es una prioridad, representa un acto de justicia, justicia social que es lo que todas y todos ustedes exigen” explicó el titular del Ejecutivo en la ceremonia que se realizó en el Parque de los lápices y en donde físicamente se entregaron 32 títulos.

Los saludo desde #Cozumel, donde entregamos títulos de propiedad para dar certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias cozumeleñas. Del 2017 a la fecha hemos entregado 5,300 títulos en todo el Estado. #JuntosSaldremosAdelante @SEDETUSQROO pic.twitter.com/srxkspsPwe — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 19, 2021

“Podemos tener muchos años viviendo en un lugar, pero si no tenemos el documento, el papel que acredite que es nuestra, siempre habrá esa situación de incertidumbre, de intranquilidad”, señaló el gobernador de Quintana Roo al destacar la importancia de un título de propiedad.

🔴📹#EnVivo Para brindar certeza jurídica a las familias de #Cozumel, el gobernador Carlos Joaquín preside la entrega de títulos de propiedad de la SEDETUS. #JuntosSaldremosAdelante https://t.co/vPJl6Tnu2i — Comunicación Quintana Roo (@ComunicacionQR) June 19, 2021

De acuerdo con la SEDETUS, que encabeza Carlos Ríos Castellanos, desde el año 2019 el gobierno de Quintana Roo emitió el acuerdo por el que se determina la aplicación del programa de “Reestructuración para titulación 2019” que establece la dispensa del 100% de intereses migratorios y accesorios no devengados, así como un subsidio, equivalente al 100 por ciento, por pago de derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Gloria Moo, vecina de la colonia San Gervasio, señaló que para ella tener el documento de su propiedad le da mucha alegría y tranquilidad.

“Es una felicidad, no tengo palabras, tenía muchos años y no había podido juntar el dinero para poder sacarlos. Muero de felicidad, esto significa tener ya algo, y que no tienes que seguir pagando cosas, sin rentar, esto es una gran ventaja. Estoy muy agradecida y muchísimas gracias” expresó.

Por su parte, el señor Rogelio Uc tenía 25 años que esperaba su título. “Estoy sorprendido, la familia está feliz. Estamos contentos de recibir mis escrituras, porque ahora ya es nuestra propiedad. Ya no le debo a nadie”.

Durante el evento, Carlos Joaquín estuvo acompañado por el presidente municipal de Cozumel Pedro Joaquín Delbouis y secretario Carlos Ríos Castellanos titular de SEDETUS.

Con estos programas el gobierno de Carlos Joaquín combate la desigualdad y el rezago social.

“Uno de los grandes temas que hoy nos planteamos es la desigualdad de nuestras ciudades, de nuestros municipios y que uno de los grandes ejes que tenemos que instrumentar para combatir esa desigualdad y la pobreza en las ciudades, es la inclusión” afirmó Carlos Joaquín.

