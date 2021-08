Cozumel, 9 de agosto.- Con la construcción de un tanque de regulación de mil 500 metros cúbicos, el gobernador Carlos Joaquín garantiza un sistema eficiente de distribución de agua potable, que evitará fugas y permitirá un abasto eficiente del líquido para las familias de Cozumel.

Durante una gira de trabajo por Cozumel, el gobernador de Quintana Roo inauguró la construcción de este tanque, con el que se refuerzan las estrategias encaminadas a abatir el rezago en infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en la isla.

También visitó uno de los 10 centros de entrega alimentaria del programa “Hambre Cero”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), cuya meta es entregar dos mil 150 paquetes alimentarios por bimestre en 10 colonias cozumeleñas.

En ambos eventos, el gobernador Carlos Joaquín exhortó a la población a no bajar la guardia, no cruzar los brazos, no relajar las medidas, y reafirmar los hábitos de higiene para hacer frente a la creciente ola de contagios de covid-19.

“La estabilización del estado viene en camino. Hay buena recuperación económica, regresan los cruceros, hemos tenido un mayor número de vuelos y vamos a anunciar otros más. Tendremos mayor ocupación hotelera y mejores condiciones turísticas que permitan la recuperación del empleo y los ingresos, pero también tenemos nuevas cepas de covid-19 y por ello es importante cuidar el equilibrio y continuar aplicando las medidas de salud”, añadió Carlos Joaquín.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) construyó un tanque de regulación de mil 500 metros cúbicos de capacidad en la estación de bombeo “Base 1”.

“En conjunto con Conagua, seguimos adelante con los procesos de mejoramiento de agua potable y drenaje sanitario que tanto requiere Cozumel, porque en una isla el agua se vuelve fundamental. La necesidad de agua puede ser el punto clave para la inversión y el crecimiento de sus habitantes. Tenemos hoy una planta moderna que provee del líquido a todas las familias y continuaremos trabajando con más fuerza para contar con mejores servicios hidráulicos”, explicó el titular del Ejecutivo.

El tanque cuenta con un sistema de tres bombas verticales y una línea de alimentación, estructuras e instalaciones eléctricas, lo que permitirá eliminar fugas y el desgaste que esto ocasiona, además de mejorar el servicio para satisfacer la demanda de los cozumeleños.

Durante la administración de Carlos Joaquín, se han realizado 15 obras en Cozumel de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en las cuales se han invertido 219 millones 579 mil 255 pesos para agua potable y 79 millones 248 mil 57 pesos en drenaje y saneamiento.

Además, en los próximos días se inaugurará el inicio de la construcción de un tanque de rebombeo de mil metros cúbicos de capacidad en la estación “Base 4”, que estará equipado con cuatro bombas horizontales y una carga de bombeo de 20 metros, que mejorarán el servicio de 100 mil habitantes en Cozumel. Actualmente, el tanque que se tiene es de 300 metros cúbicos.

A través del programa “Hambre Cero”, se apoya con paquetes de comida a personas de las 10 colonias que registran mayor rezago alimenticio en la isla. Estos paquetes se entregan de manera bimestral, con una cuota de recuperación de 80 pesos destinada a los gastos operativos del programa, ejecutado por la Asociación Hanal Quintana Roo.

“El golpe de la pandemia ha sido duro, muchas familias fueron afectadas en sus ingresos y otras perdieron empleos. La falta de turismo en la isla ha sido difícil. Por ello decidimos continuar con este programa de ayuda que resulta muy importante para que puedan comer y alimentarse mejor. Con la unión de gobiernos y asociaciones civiles, podemos llegar a más personas para que cuenten con más y mejores oportunidades”, señaló el gobernador.

Mediante el programa “Hambre Cero”, se han entregado 21 mil 802 paquetes alimentarios en los 11 municipios del estado, de los cuales 829 han sido registrados en Cozumel.

