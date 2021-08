Cozumel, 9 de agosto.– El gobernador del estado, Carlos Joaquín presidio esta mañana la inauguración del tanque de regulación de agua potable en la isla, que servirá para el suministro de mil 500 metros cúbicos del vital líquido.

En su intervención el mandatario expresó que el servicio de agua potable se vuelve fundamental, ya que puede ser un “punto clave entre inversión o no inversión, crecimiento o no crecimiento” del municipio, refiriendo con esto que sin agua potable el desarrollo no es posible. “Los sistemas de agua potable se vuelven parte fundamental en el crecimiento de Cozumel”, agregó.

El gobierno del estado trabaja para ir aportando y mejorando este servicio a las nuevas colonias y a los lugares donde más está creciendo Cozumel. “El agua potable es básico para la supervivencia de todos y en que podamos seguir adelante en el proceso de recuperación de la economía”, aseveró Carlos Joaquín.

Gracias al pago de la deuda de CONAGUA, heredada por la administración anterior, el Gobierno del Estado puede trabajar en coordinación con esta institución para mejorar la calidad del servicio para los cozumeleños, afirmó el gobernador.

Hoy Cozumel cuenta con una planta moderna pero lo que que ahora se necesita es un mejor suministro eléctrico, por eso es que ya se está gestionando una reunión con la CFE para tratar los temas en cuanto energía eléctrica que la isla necesita mejorar, debido a los constantes apagones generados en la ciudad.

Carlos Joaquín declaro que con este tipos de obras se mejora la calidad de vida de los habitantes y se logra una apertura para la inversión empresarial en Cozumel, que se vio afectada por el impacto que generó la pandemia de COVID – 19.