Cozumel, 01 de febrero 2022.- Como una “simulación” calificó un ciudadano el proceso de selección de consejeros distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo, porque sin importar quiénes se presenten a concurso, siempre eligen a los mismos para ocupar estos cargos.

Francisco Coronado, quien se postuló para consejero distrital pero quedó descartado, mencionó que aunque a la supuesta valoración curricular y entrevista les otorgan un puntaje, en realidad son subjetivas, por lo que todo este proceso es discrecional.

“Simulan que realizan procesos para designar a los consejeros, pero en realidad ya tienen a un grupo que siempre participa, con quienes tienen lazos estrechos y que son los que contratan una y otra vez”, denunció el quejoso.

Cabe destacar que para el consejo distrital 11, con cabecera en Cozumel, fue electa como presidenta María Leticia del Socorro Sosa Moguel, quien el año pasado fungió como presidenta del consejo municipal del Ieqroo.

En entrevista al respecto, Francisco Coronado dijo entender los dichos del presidente de la República en contra de los institutos electorales, “porque hay un grupo en el poder que maneja estas instituciones y mantiene estrangulada a la democracia”, acusó.

En esta ocasión, el Ieqroo tuvo que ampliar dos veces la convocatoria para consejeros, al no tener suficientes interesados, lo que él atribuyó a la falta de confianza, pues se sabe quienes finalmente son electos.

En Cozumel, muchos de quienes fueron elegidos como consejeros llevan hasta cuatro procesos consecutivos en este papel, y uno, Ramón Ulises Aguilar Estrella, ya suma seis elecciones siendo electo.

Francisco Coronado recordó que él es premio estatal en transparencia, tiene maestría en finanzas y otra en políticas públicas, y pese a esto figuró por debajo en puntaje en “valoración curricular” que este último personaje.

En el Instituto Nacional Electoral hay un reglamento que señala que un consejero no puede repetir más que una vez, pero a nivel local esto no está normado.

“Esto no es solo en Cozumel. En Chetumal, hace dos procesos una profesora de la Uqroo sacó la más alta calificación, pero no quedó porque los que están tienen su coto de poder que no quieren ceder. Ya tienen a sus lacayos”, criticó.