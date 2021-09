Cozumel, 9 de septiembre.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene total y absoluta responsabilidad de intervenir e investigar sobre el tema del muelle que fue clausurado en Isla de la Pasión por los miembros de una cooperativa de pescadores, pues la zona es un Área Natural Protegida.

Con este argumento, Guadalupe Álvarez Chulim Viuda de Azueta, la presidenta del grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar, refuta las declaraciones del presidente de la cooperativa pesquera, José Ángel Canto Noh, quien asegura que estar en su derecho de colocar una cerca para evitar el paso de quienes no pertenezcan a la cooperativa, ente que gestionó la construcción del muelle y tiene la concesión.

Por su parte, el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Ricardo Lizama Escalante, asegura que desde su oficina no se recomendó la instalación del portal por no ser de su competencia y planteó que es la Conanp, la responsable de atender este asunto.

Como se dio a conocer en este rotativo de manera oportuna, José Canto, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cozumel, justificó la instalación de la reja madera debido a que la Zofemat le advirtió de una sanción si esa plataforma de unos 50 metros de largo se seguía usando para actividades generales y no de pesca, como estipula su concesión.

Canto Noh explicó que prestadores de servicios turísticos, y no de pesca, utilizan el atracadero para sus actividades económicas en la Laguna Ciega y la Isla de la Pasión, pero estos no están ligados a la cooperativa que fue la gestionante de los recursos para su construcción y reconstrucción, pues los huracanes lo destruyen de manera frecuente.

Quienes hacen uso de esas instalaciones no aportan nada a la cooperativa pesquera y mucho menos van a colaborar con el pago de una multas, pero si se benefician de esta.

El miércoles, la ambientalista Guadalupe Álvarez rebatió el argumento de José Canto e indicó que el Programa de Manejo del La porción Norte y la Franja Costera Oriental, Terrestres y Marinas de la Isla de Cozumel, emitido el 29 de octubre de 2015, no estipula que se puede cerrar el muelle y según sus propias palabras “el muelle ha sido construido con recursos de la federación” (sic)

Aunque no se manifestó sobre el aspecto del riesgo que los pescadores corren de ser sancionados económicamente porque otras personas hagan uso de la infraestructura para un fin no contemplado en la concesión, si responsabilizó al representante de la Conanp, Fernando Alonso Orozco Ojeda, de no vigilar que se instalara la reja violando la legislación ambiental vigente.