Cozumel 24 de noviembre de 2020.- Como parte de su compromiso de trabajar por el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, continúo con la entrega de láminas, colchones y paquetes alimenticios en las colonias Independencia, Flores Magón 3, Maravilla y San Miguel 1 y 2.

“Como lo hemos prometido, desde el inicio de nuestra administración, mantenemos las acciones en favor de las personas que más lo necesitan y en esta ocasión continuamos apoyando de manera directa a las personas que por el paso de fenómenos hidrometeorológicos sufrieron afectaciones en sus viviendas”, aseveró Pedro Joaquín Delbouis.

Acompañado de Juan Carlos Puga Alcérreca, Director de Desarrollo Social, el Presidente Municipal destacó que pese a la pandemia y la crisis económica que trajo consigo, su gobierno seguirá llevando a cabo las gestiones necesarias para continuar dando apoyos a quien más lo necesitan.

Por su parte, las personas beneficiadas reconocieron el trabajo de Pedro Joaquín Delbouis y agradecieron las labores que lleva a cabo en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.

Le estoy muy agradecido al Presidente Municipal por el apoyo que nos está brindado a mí y a mi familia, en verdad que estamos muy contentos porque nos tomen en cuenta, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, en los que por la pandemia se complica todavía más conseguir recursos: Christian Hernández Echeverría, vecino de la colonia Independencia.

Mi total agradecimiento al Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis y a todo su equipo por la ayuda que me están dando hoy y, de igual forma, por los apoyos alimenticios que nos dieron cuando inició la pandemia. Sólo me queda decirle que siga trabajando así, en favor de quienes más lo necesitan: Mirna Au Sansores, habitante de la San Miguel 1.

La verdad es que sí necesitaba mucho esta ayuda, ya que por el paso de los huracanes, mi casa se dañó y pues cada que llueve nos entra agua y con esto que nos está entregando el Presidente Municipal, pues ya podemos sobrellevar esta situación. En verdad que le estamos muy agradecidos: Román Balam Hoy, vecino de la San Miguel 2.

Muchas gracias al Presidente Municipal por el apoyo que me está dando, porque en verdad lo necesitábamos mucho, ya que por el paso del huracán sí nos afectó mucho. Yo veo que Pedro Joaquín está trabajando muy bien y sobre todo por lo que está haciendo en beneficio de los que más lo necesitan: Pedro Euan Cámara, vecino de la Flores Magón 3.

Me encuentro muy agradecida con el Presidente Municipal, Pedro Joaquín, porque siempre está viendo la forma de ayudar a las personas que más lo necesitan, en especial ahorita que hay familias como nosotros que nos vimos afectados por el huracán. La verdad es que cualquier apoyo es bueno y se agradece: Narcisa May May vecina de la colonia Maravilla.