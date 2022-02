Cozumel, 24 de Febrero 2022.- La terminal internacional de cruceros operada por SSA México, desde hace más de 20 años en esta isla, espera con gran entusiasmo, el 14 de marzo próximo, el primer arribo del Crucero Wonder of the Seas de la línea Royal Caribbean, reconocido como el crucero más grande del mundo.

Un comunicado de esa terminal, destacó que “será el destino exclusivo” en el puerto de Cozumel del Wonder of the Seas, a donde arribará en los cinco viajes que programó en este 2022 hacia Cozumel.

De acuerdo con el texto, el crucero más grande del mundo llegó desde el 20 de febrero pasado, al que será su nuevo puerto de salida, Port Everglades, en Fort Lauderdale E.E.U.U., para iniciar el 4 de marzo su primera visita al Caribe en viajes de siete noches, incluyendo en su itinerario Philipsburg, St. Maarten y San Juan, en Puerto Rico.

El Wonder of the Seas arribará al puerto de Cozumel el 14 de marzo, a las instalaciones de la Terminal Internacional de Cruceros de SSA México, en donde los 420 metros de banda de atraque le darán la bienvenida al nuevo gigante de los mares, de 362 metros de eslora, 64m de manga y con desplazamiento de 236 mil 857 toneladas (GRT).

De acuerdo con el comunicado, el Wonder of the Seas tiene capacidad para seis mil 998 pasajeros, dos mil 300 tripulantes y casi tres mil camarotes. Además, ofrece 18 cubiertas con opciones de esparcimiento y diversión incluyendo 20 restaurantes y 35 bares.

Los pasajeros del Wonder of the Seas tendrán la comodidad y seguridad de abordar directamente en las zonas de embarque, dentro de la terminal de SSA México, las excursiones acuáticas y terrestres con más de veinte operadores certificados a zonas de interés arqueológico y cultural, así como turismo de aventura.

Asimismo, visitar clubes de playa y disfrutar de la belleza del Mar Caribe, además de disfrutar de los servicios de entretenimiento del área comercial que cuenta con más de 100 locales comerciales en los que el visitante encontrará restaurantes con comida internacional y regional, joyerías de clase mundial y una gran variedad de artesanías.

Durante su primer arribo a Cozumel, autoridades y personalidades de la región se darán cita en las modernas instalaciones de la Terminal Internacional de Cruceros para dar la bienvenida oficial al Wonder of the Seas, destacado generador de ingresos para el puerto más importante en la recepción de hoteles flotantes de México, contribuyendo así a la reactivación de la industria turística regional y nacional.

El Wonder of the Seas visitará la isla del Caribe Mexicano durante la primavera, para después tomar rumbo a Europa, donde visitará Barcelona, España y Roma, Italia, retornando en noviembre con visitas cada dos semanas a Cozumel. (Infoqroo)