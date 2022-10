Cozumel, 6 de Octubre 2022.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) contribuyó para que la isla sea nombrada como la primera “Ciudad de las Aves” en Latinoamérica, fortaleciendo la posición del destino en el mapa del ecoturismo.

En un comunicado, la agrupación añadió que la certificación será entregada el próximo viernes, en el marco del 14 Festival de las Aves Isla Cozumel, por Environment for the Americas, American Bird Conservancy y U.S. Fish and Wildlife Service, organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la conservación de las aves migratorias para estudios científicos, entrenamientos y educación en América Latina y el Caribe,

Por su lado, el Director de Conservación y Educación Ambiental (CEA) de la FPMC, Rafael Chacón Díaz, abundó en que este nombramiento como “Ciudad de las Aves, Isla Cozumel” significa que ganaron el reconocimiento por sus acciones para hacer su comunidad más saludable y segura para las aves.

Ello, a través de un programa de conservación para ayudar a la avifauna, como lo hace desde hace años la FPMC con acciones programas como “Sal a Pajarear”, “Aves Urbanas”, “Monitoreo de Aves”, “Observación de Aves”, talleres de “Identificación de Aves” la puesta en marcha de la aplicación para identificar y registrar avifauna, denominada “Aves de Cozumel”.

Además, la Isla está incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósfera MAB-Unesco y actualmente cuenta con cinco reservas naturales protegidas, entre las que está el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, en Punta Sur; el Parque Natural Laguna Chankanaab.

Asimismo, la Reserva Estatal Selvas y Humedades de Cozumel, Área de Protección de Flora y Fauna Isla Cozumel, con lo que también cumple con la creación, protección y restauración de hábitat para las aves, enfatizó el biólogo Chacón Díaz.

Precisó que una “Ciudad de las Aves” busca proteger las poblaciones de aves y los servicios ecológicos que proveen, incluyendo la polinización, dispersión de semillas y el control de plagas, además que benefician a otros animales silvestres y sus hábitats, contribuyendo a un ambiente saludable para todos.

Dijo que con esta certificación también se benefician las personas, mediante el ecoturismo. Al obtener la certificación como “Ciudad de las Aves”, refuerzan el posicionamiento de Cozumel en el mapa del turismo de naturaleza, haciéndolo más atractivo para observadores de aves y fotógrafos, además de atraer nuevos negocios, diversificando y fortaleciendo la economía local.

Para finalizar explicó que con este nombramiento la ínsula recibirá un programa guía y apoyo para fomentar la innovación y las conexiones que conducen a avances para las aves en espacios naturales, parques, jardines, calles principales, patios, entre otros para hacer estos lugares mejores para las aves y las personas. (Infoqroo)