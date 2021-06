• Se reúne el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, con directivos de la Royal Caribbean y Celebrity Cruises para anunciar el arribo del crucero “Celebrity Edge”, primero que parte de los Estados Unidos hacia Cozumel

• La nave sale de Fort Lauderdale, Florida, con autorización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y llegará a Cozumel el próximo 30 de junio, anuncia el Presidente Municipal

• Se dan a conocer los arribos programados, además del “Adventure of the Seas” y “Celebrity Edge”, entre los que destacan los cruceros “Symphony of the Seas”, “Celebrity Equinox”, “Carnival Vista”, “Odissey of the Seas” y “Carnival Breeze”

Cozumel, 26 de junio.— El Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, sostuvo una reunión con autoridades de Royal Caribbean Cruises, quienes destacaron que el próximo 30 de junio llegará a Cozumel el crucero “Celebrity Edge”, el primero que sale de Fort Lauderdale, Florida, con autorización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Pedro Joaquín Delbouis detalló que este crucero, de la Celebrity Cruises, una línea de Royal Caribbean, representará beneficios y más empleos para la comunidad de la isla, pues llegará con mayor flujo de visitantes. Será un navío seguro, pues sus 1,220 pasajeros y 950 tripulantes estarán vacunados contra el Covid-19.

“Cozumel sigue firme en su consolidación como destino líder de cruceros. El ‘Celebrity Edge’ es el primero de 24 cruceros confirmados entre junio y julio, lo que representará más de 50,000 turistas a bordo, quienes dejarán una importante derrama económica y más oportunidades para que los cozumeleños recuperen sus fuentes de ingresos”, aseguró el Presidente Municipal luego de sostener una reunión virtual con directivos de la Royal Caribbean y Celebrity Cruises.

Resaltó que el “Celebrity Edge” zarpará de Fort Lauderdale, Florida, el 26 de junio para arribar el 30 en la terminal SSA México, a las 6 de la mañana y partir a las 5 de la tarde; el mismo día que llega el “Adventure of the seas” en su tercera visita a Cozumel, para que después los grandes hoteles flotantes retomen su itinerario por aguas del Caribe.

Los arribos programados serán los siguientes: 7 de julio, el “Symphony of the Seas”; 8 de julio, “Adventure of the Seas”, “Celebrity Equinox” y “Carnival Vista”; 13 de julio, “Odissey of the Seas”; 14 de julio, “Celebrity Edge” y 15 de julio, el “Adventure of the Seas”.

En la segunda semana de julio, el 17, atracará el “Carnival Breeze”; 21 de julio, “Adventure of the Seas”; 22 de julio, “Celebrity Equinox”, “Carnival Vista” y “Carnival Breeze”; 27 de julio, “Odissey of the Seas” y “Carnival Breeze”; 28 de julio, “Symphony of the Seas”, “Celebrity Edge” y “Adventure of the Seas”; 29 de julio, “Carnival Vista” y, finalmente, el 31 de julio el “Carnival Breeze”.

Al ser el “Celebrity Edge” el primer crucero que arriba desde un puerto de Estados Unidos, los CDC solicitaron a la naviera vigilar los protocolos sanitarios para cuidar la salud tanto de los habitantes de Cozumel como de los pasajeros y tripulantes del navío.

En la reunión virtual estuvieron presentes Josh Carroll, vicepresidente de Desarrollo de Puertos y Destinos; Russell Benford, vicepresidente de Relaciones con las Américas; Andre Pousada, de relaciones con Latinoamérica y el Caribe; Elisa Shen, vicepresidente asociado de ingresos y juegos; Althea Palmer, gerente de desarrollo de productos; Rosangeles Madriz, gerente de cuentas de Royal Caribbean Cruises y Geoff Burleton, director de operaciones en tierra de Celebrity Cruises.